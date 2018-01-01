Заседание ЦБ: как закроет год российский регулятор

Центральный банк России сегодня проведет последнее в этом году заседание совета директоров. Будет очередное снижение ставки или процесс смягчения политики поставят на паузу?

История вопроса С начала года Банк России понизил ключевую ставку четыре раза подряд.



С начала года Банк России понизил ключевую ставку четыре раза подряд.Помимо прочего, на предыдущем заседании ЦБР принял решительный шаг и впервые с декабря 2017 г. снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов до 6,5%.

Другие EM

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".Большинство экспертов ожидают снижения ставки, и эти ожидания достаточно устойчивы и сформировались уже несколько недель назад. Инфляция замедляется, рыночных потрясений нет, да и другие центробанки развивающихся стран продолжают снижать ставки.Мнения относительно шага снижения ставки расходятся. Кто-то считает, что ставку ЦБ РФ снизит на 0,25%, кто-то считает, что регулятор пойдет на более решительный шаг и снова снизит ставку на 0,5%.В пользу решения о снижении ставки на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании ЦБ главным образом говорит низкая инфляция, поделился мнением с ТАСС директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. Такого мнения придерживается и главный экономист ING Дмитрий Долгин."В ноябре, несмотря на ускорение расходов бюджета, рост ИПЦ замедлился до 3,5% год к году, что ниже наших ожиданий, а по итогам года он может приблизиться к нижней границе ориентира ЦБ в 3,2-3,7% год к году", - пояснил он.В свою очередь "слабая динамика потребительского спроса на фоне медленного роста ВВП пока не способствует ускорению роста цен, а снижение волатильности рубля и относительно спокойная ситуация на глобальных рынках - это тоже аргументы в пользу замедления инфляции", сказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимир Брагин.Впрочем, есть и другие мнения: ЦБ не станет ничего менять, и ставка останется на прежнем уровне.Здесь опасения экспертов в основном связаны с возможным ухудшением внешнего фоне из-за потенциального срыва торговых переговоров США и Китая.Однако этот фактор вряд ли что-то изменит даже в том случае, если ставка будет чуть выше. Если на финансовых рынках всего мира начнутся распродажи, то волна накроет и российский рынок при любой ставке.С другой стороны, снижение ставки делает менее привлекательными вложения в российские долговые бумаги, что может привести к фиксации прибыли и выходу из них инвесторов, что может оказать давление на рубль. Правда, это утверждение может быть спорным, ведь другие ЦБ emerging markets также снижают ставку.Центробанк Бразилии вновь понизил ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта до исторически минимального значения 4,5%. Соответствующее решение в среду принял комитет по монетарной политике.В своем решении аналитики ЦБ указали, что это стало возможным в результате устойчивой тенденции восстановления экономики страны, "набравшей обороты начиная со II квартала" , а также "относительно благоприятного для развивающихся экономик" внешнего сценария.Комитет также не исключил возможности дальнейшего снижения ставки на 0,25 процентного пункта в ходе следующего заседания в январе 2020 г. По прогнозам регулятора, уровень инфляции в этом году составит 3,8%, а в 2020 г. данный показатель опустится до 3,6%.С 1 августа ЦБ Бразилии последовательно понижает ключевую ставку, которая до того момента в течение полутора лет находилась на отметке 6,5%. Нынешнее и предыдущие решения регулятора не стали неожиданностью для экспертного сообщества страны, поскольку в предыдущих комментариях банк указывал на возможность дальнейшего снижения данного показателя.