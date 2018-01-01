Инвесторы выбрали Бориса Джонсона

В преддверии проведения выборов в Великобритании активы одного из крупнейших фондов, управляемых BlackRock, выросли вдвое.

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".Настроения инвесторов стали одним из самых явных сигналов о том, что рынок рассчитывает на победу Бориса Джонсона на парламентских выборах в Великобритании, проходящих 12 декабря.За последние три недели активы iShares MSCI UK Small Cap международной инвесткомпании BlackRock выросли вдвое: приток капитала составил более £151 млн, или $199 млн. И это, как отмечает Bloomberg, указывает на уверенность инвесторов в том, что правительство тори принесет пользу британскому бизнесу через фискальное стимулирование и сделку по Brexit.Нынешний приток - это "игра на перспективах форсированного роста в сочетании с консервативным большинством и относительной ясностью Brexit", поясняет стратег из Raymond James Крис Бейли: "Я чувствую, что некоторые инвесторы закрывают недостачу, а для перемещения небольших капиталов много ликвидности не требуется".В преддверии дня голосования британские акции, а также валюта демонстрировали рост на фоне оптимизма по поводу перспектив выхода Соединенного Королевства из ЕС. Джонсон пообещал провести Brexit до 31 января и заключить торговое соглашение с ЕС к концу 2020 г. Его лейбористский оппонент Джереми Корбин ставит иные задачи: его политика предполагает повышение корпоративных налогов и национализацию.