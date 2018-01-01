Штрафы для бизнеса могут увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут увеличиться в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".Все нарушения, связанные с проверками ФНС, Роспотребнадзора и других госслужб, упомянуты в статье "Административные правонарушения в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" КоАП.В новую версию КоАП добавят штрафы для индивидуальных предпринимателей (ИП, сейчас такие штрафы не предусмотрены) в размере 20-40 тыс. руб.Штраф для юридических лиц увеличат с 10-20 тыс. до 200-500 тыс. руб.Штрафы за невыполнение требований контролирующих органов для физических лиц увеличат с 300-500 руб. до 5-7 тыс. руб., для должностных лиц - с 1-2 тыс. руб. до 50-70 тыс. руб.Новая редакция КоАП вводит наказание за повторное неисполнение требований госорганов контроля. Штраф для физлиц составит 20-40 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей - 50-70 тыс. руб., для должностных лиц - 100-150 тыс. руб. либо отстранение от работы сроком до трех лет, для юридических лиц - 1-2 млн руб.Появятся и другие виды наказания. Так, за отказ предоставить сведения контролирующим органам штрафы для юрлиц увеличат в четыре раза до 20 тыс. руб. На бизнес распространят и наказание за неповиновение законному распоряжению или требованию проверяющего: компаниям придется заплатить до 30 тыс. руб. Для должностных лиц штраф увеличат до 10 тыс. руб. с нынешних 4 тыс. руб.Власти увеличат размер штрафов и для самих проверяющих. Так, штраф за нарушение законодательства увеличат до 5-7 тыс. руб. с нынешних 3-5 тыс. руб., за грубое или повторное нарушение - до 50-70 тыс. руб. с нынешних 5-10 тыс. руб.В проекте нового КоАП нет штрафов за внесение неверных данных в единый реестр проверок, при том, что сейчас штраф составляет 1-3 тыс. руб.