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      Экономисты нашли источники пополнения казны на 1,7 трлн рублей

      12.12 11:21Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Доходы бюджета можно увеличить на 1,7 трлн руб. - для этого достаточно перераспределить налоговую нагрузку между отраслями экономики, подсчитали эксперты Vygon Consulting.

      Фото: ТАСС

      Власти для пополнения бюджета и доходов нацпроектов увеличили НДС с 18% до 20%, а для снижения трансфертов в бюджет Пенсионного фонда повысили пенсионный возраст на 5 лет в период до 2028 г.

      Этих мер можно было избежать, уверены экономисты.

      В исследовании "Налоговая нагрузка в отраслях: операция "Балансировка" эксперты Vygon Consulting провели предварительный анализ, который показал, что балансировка фискальной нагрузки даст возможность получения до 1,7 трлн руб. дополнительных поступлений в бюджет от прочих рентных отраслей помимо нефти.

      Телекоммуникационная отрасль и банковский сектор могли бы дать бюджету 450 млрд и 115 млрд руб. за счет повышения корпоративного налога. Плюс выравнивание налоговой нагрузки по другим отраслям могли суммарно обеспечить поступления в бюджет 0,8-1,3 трлн руб. в год.

      Нефтяная отрасль России является ключевым источником доходов бюджета страны, обеспечив около 9 трлн руб., или 44% от поступлений в 2018 г. Однако в последнее время налоговое регулирование нефтянки сводится к подкручиванию различных коэффициентов для пополнения казны без анализа проблем стратегического развития отрасли.

      С учетом значительного ухудшения ресурсной базы это может привести к серьезным проблемам для экономики страны и бюджета. При этом в других рентных секторах действующая налоговая система никак не изымает сверхдоходы от изменения рыночных условий.

      По итогам года ожидается самое низкое исполнение бюджета за последние 10 лет. Неисполнение расходов федерального бюджета в 2019 г. составит до 1 трлн руб., заявили в Счетной палате.

      Из-за повышения НДС замедлились темпы роста ВВП и выросла инфляция в начале года.

      "Эти деньги, которые мы должны были получить в бюджет и направить в экономику в виде инвестиций, в виде реализации нацпроектов. По нашим оценкам, деньги должны поступить в экономику где-то ближе ко второй половине года. Что сейчас и происходит. Мы, к сожалению, достаточно раскачиваемся, запрягаем долго, но, уверен, что потом быстро поедем", - заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в апреле.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: бюджет, налоговая нагрузка, экономика РФ, повышение пенсионного возраста, повышение НДС

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