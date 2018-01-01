Экономисты нашли источники пополнения казны на 1,7 трлн рублей

Доходы бюджета можно увеличить на 1,7 трлн руб. - для этого достаточно перераспределить налоговую нагрузку между отраслями экономики, подсчитали эксперты Vygon Consulting.

"Эти деньги, которые мы должны были получить в бюджет и направить в экономику в виде инвестиций, в виде реализации нацпроектов. По нашим оценкам, деньги должны поступить в экономику где-то ближе ко второй половине года. Что сейчас и происходит. Мы, к сожалению, достаточно раскачиваемся, запрягаем долго, но, уверен, что потом быстро поедем", - заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в апреле.