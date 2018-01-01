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      ЦБ Бразилии снизил базовую ставку до исторического минимума - до 4,5%

      12.12 11:00Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Центральный банк Бразилии (ЦББ) снизил базовую ставку SELIC на 0,5% до исторического минимума 4,5% годовых.

      ЦББ не дал четкого прогноза относительно дальнейших шагов, однако дал понять, что открыт к "дальнейшему сокращению стоимости кредитования в следующем году", сообщает "Интерфакс".

      Инфляция в Бразилии находится ниже целевого уровня ЦББ, появились признаки улучшения положения в экономике. Так, уровень безработицы снижается, и аналитики улучшили прогнозы темпов роста ВВП страны на 2019-2020 гг.

      Экономисты в среднем прогнозируют рост экономики в 2019 г. на 1,1%, в 2020 г. - на 2,2%.

      Следующее заседание ЦББ намечено на 5 февраля 2020 г.

      Рубрики: Латинская Америка, Бразилия

      Метки: инфляция, ВВП, Бразилия, базовая ставка, Жаир Болсонару

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