Процесс импичмента Трампа уже запущен?

В среду Судебный комитет палаты представителей США под руководством Демократической партии начал обсуждение оснований для импичмента президента Дональда Трампа.

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".Президента обвиняют в том, что он злоупотреблял служебным положением, препятствовал работе конгресса, замораживал военную помощь Украине, оказывал давление на ее президента.Обвинения в Судебном комитете палаты представителей зачитывал глава Комитета Джеррольд Надлер. В своей речи он отметил: "Если президент может сначала злоупотребить своей властью, а затем заблокировать все запросы конгресса о предоставлении информации, конгресс лишается возможности выполнять свой долг, действовать как сдерживающий фактор и противостоять исполнительной власти. В таком случае президент становится диктатором".Член палаты представителей, представитель Демократической партии Прамила Джаяпал сказал, что все были свидетелями проступков Трампа."Преступления президента Трампа угрожают нашей демократии", - сказал представитель Демократической партии Хэнк Джонсон.Однако член палаты представителей, республиканец Дуг Коллинз обвинил демократов в том, что они намерены во что бы то ни стало добиться импичмента Трампа, хотя реальных доказательств его вины нет: "Вы не можете подать в суд на президента, потому что его не в чем обвинить".Республиканец Джим Джордан утверждал, что процесс вызван враждебностью к Трампу и его союзникам: "Мы им не нравимся, вот и все. Им не нравятся сторонники президента, они так не любят нас, что готовы вооружить правительство".Сам Трамп все обвинения отрицает.В среду президент и высокопоставленные представители Республиканской партии, казалось, объединились вокруг идеи как можно более короткого процесса. Хотя изначально Трамп настаивал на том, что хочет полномасштабного, длительного судебного разбирательства в сенате.Судя по всему, Трамп может устранить потенциальный источник трений с республиканцами сената, которые, похоже, не настроены на длительное судебное разбирательство со свидетелями.Однако пока неясно, готов ли Трамп отказаться от своего требования допросить таких свидетелей, как Байден.На вопрос, почему он думал, что сенаторы-республиканцы настроены на короткий процесс без свидетелей, Дик Дурбин, демократ №2 в сенате, отметил: "Ответ очевиден. Они хотят идти дальше, очевидно, думая, что не стоит уделять больше внимания этому вопросу в преддверии переизбрания".Статьи импичмента, обнародованные во вторник, не затрагивают другие, более спорные аспекты президентства Трампа. Например, его попытки помешать расследованию бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера. Тем не менее депутаты-демократы из более консервативных районов утверждали, что следует сосредоточиться на вопросе Украины.В четверг законодатели Судебного комитета палаты представителей соберутся в 9:00, чтобы продолжить обсуждение статей, рассмотреть любые поправки и проголосовать за то, чтобы рекомендовать их для окончательного голосования в палате представителей за импичмент Трампа.Ожидается, что с 15 декабря палата представителей, большинство депутатов которой — демократы, проголосует по обвинениям, возможно, после проведения однодневных дебатов, в которых примет участие 431 законодатель. Если вся палата представителей одобрит статьи обвинения, Трамп станет третьим президентом в истории США, который будет подвергнут импичменту, однако до суда в сенате он будет занимать свой пост.Если импичмент будет одобрен, палата выберет законодателей, которые будут выступать в деле против Трампа на заседании сената.Трамп предстанет перед судом в сенате, который должен будет определить, стоит ли его осудить и отстранить от должности. Большинство сенаторов — республиканцы, поддерживающие Трампа. Так что они, скорее всего, не станут поддерживать обвинения против Трампа. Однако, чтобы осудить Трампа, понадобится, чтобы обвинения поддержали две трети из 100 сенаторов.На суде будет председательствовать главный судья США Джон Робертс. Менеджеры палаты представителей представят свои доводы против Трампа, адвокаты президента ответят на них. Сенаторы будут выступать в качестве присяжных. В судебном разбирательстве могут быть рассмотрены показания свидетелей. Изнурительный график судебного разбирательства предполагает, что процесс будет проходить 6 дней в неделю на протяжении 6 недель.Во вторник лидер большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что большинство в сенате может выступить за более короткий процесс, проголосовав по статьям импичмента без допроса свидетелей.