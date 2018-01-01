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      "Дочка" "Росатома" может получить эксклюзивное право покупки лития у Prospect Resources

      12.12 11:16Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Компании подписали меморандум о взаимопонимании. Речь идет о приобретении не менее половины продукции.

      Подразделение "Росатома" - уранодобывающая компания Uranium One - подписало меморандум о взаимопонимании с австралийской Prospect Resources. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании, речь может идти о контракте на поставки лития на особых условиях.

      Меморандум предполагает эксклюзивную продажу Uranium One лития в 90-дневный срок при соблюдении нескольких условий, в числе которых - покупка минимум 51% продукции. Правда, в сообщении добывающей компании, работающей в Африке, отмечается, что диалог продолжается и нет никаких гарантий того, что он приведет к подписанию каких-либо официальных соглашений.

      Тем не менее этой информации оказалось достаточно, для того чтобы акции Prospect подскочили на 14% после публикации сообщения. Хотя цены на литий, ключевой компонент батарей, используемых в сотовых телефонах и электромобилях, упали на 50% с 2018 г., некоторые игроки отрасли рассматривают это как открывшееся окно возможностей для инвестиций. Ожидается, что спрос на литий резко возрастет к 2025 г.

      Что касается продукции для "дочки" "Росатома", то речь идет, в частности, о литии, добываемом на флагманском руднике Prospect Arcadia, расположенном в Зимбабве. Австралийская компания приобрела 87%-ю долю в этом проекте в середине 2016 г. Рудник расположен недалеко от столицы страны, Хараре. Как отмечается на сайте Prospect Resources, запасы Arcadia - седьмые в мире по величине. В общей сложности они оцениваются в 37,4 млн тонн руды, из них 457 тыс. тонн - оксид лития.



      Рубрики: Энергетика, Металлургия

      Метки: Австралия, Россия, Росатом, Зимбабве, литий, Uranium One, Prospect Resources, эксклюзивное право выкупа, Arcadia Lithium Project

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