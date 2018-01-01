Россияне потратят рекордную сумму на Новый год

Жители России потратят на празднование Нового года в среднем 19 300 руб., и это рекорд, подсчитали эксперты Deloitte.

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".Из планируемых трат в 19 300 руб. на Новый год большая часть расходов придется на подарки (46%) и еду (43%), сообщается в исследовании Deloitte "Новый год и Рождество — 2020", которое проводилось в восьми странах Западной и Восточной Европы, в том числе в России с 17 сентября по 20 октября. В нем участвовали респонденты в возрасте от 18 до 65 лет.В прошлом году планируемые траты россиян были на уровне 16 900 руб., но в итоге россияне потратили 18 324 руб., цитируют исследование Deloitte издания "Ведомости" и "Форбс".В 2019 г. по сумме расходов на подарки россияне почти сравнялись с жителями европейских стран, заявил руководитель группы по обслуживанию компаний сектора розничной торговли "Deloitte СНГ" Владимир Бирюков.В Европе на подарки тратят около половины новогоднего бюджета. Рост этой статьи расходов в России связан с тем, что население стало лучше воспринимать экономическую ситуацию, считает Бирюков. По версии респондентов Deloitte, праздничный бюджет вырос за счет увеличения доходов (25%) и нежелания думать об экономической ситуации (21%). Вместе с тем число россиян, которые рассчитывают на увеличение их покупательной способности в будущем, за год выросло с 18,6% до 20%.Самым желанным подарком у респондентов обоих полов в этом году стали деньги, на втором месте у мужчин оказались смартфоны, а у женщин — парфюмерия. При этом 45% россиян в реальности получат в подарок шоколад, а 44% — косметику, говорится в исследовании. По словам Бирюкова, за подарками жители страны отправятся в специализированные сети (27%), а также гипер- и супермаркеты (23%).