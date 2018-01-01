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      "Роскосмос" начал разработку средств уничтожения опасных астероидов

      12.12 11:46Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". В России ведут научно-исследовательские работы по созданию технологий противодействия опасным астероидам, заявил начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш Игорь Бакарас.

      Фото: mirkosmosa.ru

      "В России, как и в ряде других стран мира, ведутся научно-исследовательские работы, направленные на разработку технологий предотвращения столкновений опасных небесных тел с Землей", - отметил Бакарас в интервью РИА "Новости".

      Ученые рассматривают различные способы уничтожения угрожающего Земле небесного тела либо его увода с орбиты. Среди таких способов - кинетический удар, спутник для увода астероида с опасной траектории с помощью гравитационного буксира, ракетные двигатели, солнечный парус и другие способы.

      "Работы по указанным направлениям ограничиваются в основном теоретическими исследованиями и математическим моделированием различных схем противодействия", - пояснил Бакарас.

      Техническое исполнение противодействия астероидам затруднено из-за отсутствия точных данных об особенностях движения небесных тел, их составе и физико-химических свойствах.

      Российские ученые признали ранее безопасным и действенным способ уничтожения угрожающего Земле астероида с помощью запуска к нему ядерного устройства. Предложенный способ - крайний вариант, когда невозможны другие способы остановить опасность.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: астероид, "Роскосмос", метеор, Земля, ядерная установка

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