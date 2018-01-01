Потерянное полугодие или потерянные годы: Орешкин посетовал на недостаточность мер ЦБ по поддержанию спроса в экономике

Спрос в российской экономике остается слабым. Банк России это видит и отвечает, но пока мер ЦБ недостаточно, и в первом полугодии 2020 г. ситуация существенно не изменится, так как меры денежно-кредитной политики (ДКП) действуют с временной задержкой, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Максим Орешкин

что есть с проблемы с совокупным спросом

Однако "пока мы видим, что предпринятых мер недостаточно, чтобы компенсировать объективное замедление потребительского кредитования, поэтому здесь будем ждать соответствующей реакции от регулятора".

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика"."У нас ситуация слабого потребительского спроса, слабого совокупного спроса в экономике. Инфляция на конец года, по нашим оценкам, опустится ближе к 3%, от 3% до 3,1% по текущим оценкам, упадет до 2,5%, даже, может быть, ниже, в I квартале следующего года. Есть целый ряд других факторов - и продажа товаров длительного пользования, тех же автомобилей, и довольно вялая ситуация на рынке труда. Все это указывает на то,", - отметил Орешкин, сообщает "Интерфакс"."Мы видим реакцию ЦБ, который напрямую отвечает за достижение инфляцией целевых показателей. И он реагирует на такое серьезное отклонение инфляции от целевых показателей своими действиями. Я уверен в текущей коммуникации регулятора, что и дальше реакция будет идти. Понятно, что эта реакция будет идти до тех пор, пока у нас не начнет восстанавливаться кредитное предложение в экономике", - заявил министр."К сожалению, сейчас уже можно об этом сказать, первое полугодие 2020 г. мы во многом уже потеряли. ДКП имеет определенные лаги, поэтому вот эта слабость спроса, слабость потребительского спроса - это то, что будет сопровождать нас и в начале следующего года. Повторюсь, это все будет сопровождаться и слабой инфляционной динамикой", - пояснил Орешкин и добавил, что все перечисленное - краткосрочные факторы и инфляция "рано или поздно подтянется" к целевому уровню.ЦБ рассмотрит вопрос о денежно-кредитной политике на заседании 13 декабря.По данным Росстата, годовая инфляция замедлилась к 9 декабря до 3,35% с 3,5% к концу ноября.