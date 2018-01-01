ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Промпроизводство в еврозоне упало в октябре

      12.12 13:21Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Промышленное производство в еврозоне в октябре упало на фоне сокращения выпуска капитальных товаров.

      Фото: EPA/FILIP SINGER

      Объем промпроизводства в 19 странах еврозоны в октябре сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

      Согласно пересмотренным данным в сентябре промпроизводство снизилось на 0,1%, тогда как ранее сообщалось о росте на 0,1%.

      В годовом выражении промпроизводство упало в октябре на 2,2%. В сентябре произошло снижение на 1,8%, а не на 1,7%, как сообщалось первоначально.

      Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали снижение промпроизводства в октябре на 0,5% в месячном исчислении и на 2,3% в годовом.

      Ссылки по теме

      Производство энергии в октябре сократилось на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,5% в годовом выражении.

      Производство потребительских товаров длительного пользования, таких как автомобили или холодильники, повысилось на 1,9% относительно сентября.

      Выпуск потребительских товаров кратковременного пользования, таких как одежда, увеличился на 0,4% в месячном выражении.

      Между тем, производство капитальных товаров упало на 2% после увеличения на 0,7% в сентябре.

      Объем промпроизводства в 28 странах ЕС в октябре сократился на 0,4% в месячном выражении и на 1,7% в годовом.

      Среди стран ЕС, данные по которым доступны, максимальное снижение промпроизводства по сравнению с сентябрем зафиксировано в Дании и Греции (-2,6% в обеих странах), а также в Латвии и Литве (-2,3%). Наибольший рост зарегистрирован в Португалии (+3,1%), Словении (+2%) и Польше (+1,1%).

      В годовом выражении наиболее значительное падение промпроизводства наблюдалось в Германии (-6,3%), Эстонии, Румынии и Словакии (-3,9% во всех трех странах). Максимальный рост зафиксирован в Венгрии (+6,5%), Ирландии (+5,9%) и Польше (+3,4%).

      Промпроизводство в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в октябре сократилось на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1,2% в сентябре. Падение на 6,3% в годовом выражении последовало за сентябрьским снижением на 5,6%.

      Во Франции в октябре наблюдалось увеличение промпроизводства на 0,5% в месячном выражении и на 0,1% - в годовом. В Италии зафиксировано снижение первого показателя на 0,3%, второго - на 2,4%.

      Промышленное производство - один из основных компонентов ВВП еврозоны наряду с услугами.

      Как сообщали "Вести.Экономика", ВВП 19 стран валютного блока в июле-сентябре увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. В апреле-июне также был зафиксирован рост на 0,2% в квартальном выражении.

      В годовом выражении рост ВВП еврозоны в III квартале составил 1,2%. Во II квартале ВВП также увеличился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: еврозона, Италия, ЕС, промпроизводство, Франция, Германия

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить