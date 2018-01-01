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      Трамп хочет в несколько раз увеличить товарооборот с Россией

      12.12 13:00Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о намерениях увеличить товарооборот с Россией в несколько раз.

      Фото: ЕРА

      Президент США не уточнил, как это можно реализовать в условиях действующих санкций.

      Но скоро будет объявлено об официальном запуске российско-американского Делового консультативного совета, сообщил "Коммерсант". Президент России Владимир Путин предлагал этот механизм Трампу еще летом 2018 г.

      По последним данным ФТС, оборот внешней торговли между Россией и США в январе-октябре 2019 г. увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составил $21,638 млрд.

      Экспорт из РФ в США составил $10,6 млрд (рост на 5,9%), импорт в РФ из США - $11 млрд (рост на 4,5%).

      Доля США в общем обороте внешней торговли РФ в годовом выражении выросла до 4% с 3,6%.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: внешняя торговля, Дональд Трамп, РФ - США

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