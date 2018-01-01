Трамп хочет в несколько раз увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о намерениях увеличить товарооборот с Россией в несколько раз.

Фото: ЕРА

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".Президент США не уточнил, как это можно реализовать в условиях действующих санкций.Но скоро будет объявлено об официальном запуске российско-американского Делового консультативного совета, сообщил "Коммерсант". Президент России Владимир Путин предлагал этот механизм Трампу еще летом 2018 г.По последним данным ФТС, оборот внешней торговли между Россией и США в январе-октябре 2019 г. увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составил $21,638 млрд.Экспорт из РФ в США составил $10,6 млрд (рост на 5,9%), импорт в РФ из США - $11 млрд (рост на 4,5%).Доля США в общем обороте внешней торговли РФ в годовом выражении выросла до 4% с 3,6%.