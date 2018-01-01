Россия в ответ выслала двух сотрудников посольства Германии

Выдворение двух сотрудников посольства Германии в России является вынужденной ответной мерой на выдворение из Германии двух российских дипломатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Посольство Германии в России. Фото: ru.wikipedia.org

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика"."Нам хотелось бы не видеть больших рисков. Вы знаете, что дипломаты высылаются в качестве ответной, вынужденной меры. Эти меры неизбежны, после того как были высланы два наших дипломата. Вы знаете, что мы считаем абсолютно безосновательным подобное решение Берлина, мы с ним не согласны, поэтому это вынужденная мера взаимности", - отметил Песков, сообщает "Интерфакс"."Мы рассчитываем, надеемся на то, что это не станет каким-то негативным фактором для дальнейшего развития и расширения нашего весьма конструктивного диалога с Германией", - добавил Песков.В свою очередь МИД России отметил: "Руководителю германской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с безосновательным решением правительства ФРГ от 4 декабря 2019 г. об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата"."В этой связи, руководствуясь принципом взаимности и ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., российская сторона в порядке ответной меры приняла решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России. Им предписывается покинуть территорию нашей страны в течение семи суток. Послу ФРГ вручена нота соответствующего содержания", - подчеркнул МИД.МИД Германии объявил на прошлой неделе двух российских дипломатов в Германии персонами нон грата, из-за того что Россия "недостаточно содействовала" в расследовании убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. По подозрению в убийстве задержан гражданин России.