ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Россия в ответ выслала двух сотрудников посольства Германии

      12.12 12:34Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Выдворение двух сотрудников посольства Германии в России является вынужденной ответной мерой на выдворение из Германии двух российских дипломатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

      Посольство Германии в России. Фото: ru.wikipedia.org

      "Нам хотелось бы не видеть больших рисков. Вы знаете, что дипломаты высылаются в качестве ответной, вынужденной меры. Эти меры неизбежны, после того как были высланы два наших дипломата. Вы знаете, что мы считаем абсолютно безосновательным подобное решение Берлина, мы с ним не согласны, поэтому это вынужденная мера взаимности", - отметил Песков, сообщает "Интерфакс".

      "Мы рассчитываем, надеемся на то, что это не станет каким-то негативным фактором для дальнейшего развития и расширения нашего весьма конструктивного диалога с Германией", - добавил Песков.

      В свою очередь МИД России отметил: "Руководителю германской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с безосновательным решением правительства ФРГ от 4 декабря 2019 г. об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата".

      "В этой связи, руководствуясь принципом взаимности и ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., российская сторона в порядке ответной меры приняла решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России. Им предписывается покинуть территорию нашей страны в течение семи суток. Послу ФРГ вручена нота соответствующего содержания", - подчеркнул МИД.

      МИД Германии объявил на прошлой неделе двух российских дипломатов в Германии персонами нон грата, из-за того что Россия "недостаточно содействовала" в расследовании убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Дмитрий Песков, Берлин, МИД, Германия, посольство

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить