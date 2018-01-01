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      Более четверти россиян ожидают увольнения

      12.12 13:38Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Около 26% россиян заявили об угрозу увольнения по итогам опроса HeadHunter.

      Фото: ТАСС.

      На вопрос о том, существует ли для вас угроза увольнения работодателем, ответы "точно да" и "скорее да" дали 26% опрошенных (9% и 17% соответственно). Это на 2% выше, чем в прошлом квартале, и на 1% больше, чем год назад. Треть (33%) абсолютно уверены, что место не потеряют, 30% полагают, что этого скорее не произойдет. Еще у 10% нет однозначного мнения.

      Меньше других опасаются сокращений те, кто работает в сферах науки и образования (индекс стабильности составляет 0,44 при возможных значениях от –1 до 1), добычи сырья и консультирования (по 0,43), сотрудники НКО (0,42) и рабочий персонал (0,4). Самый большой страх увольнения — у занятых в отраслях безопасности (0,15), банков и инвестиций (0,18), управления персоналом (0,19), транспорта (0,23), продаж и закупок (по 0,22).

      В ближайшие пару месяцев компании по всей стране собираются избавиться только от 281 тыс. человек — это 0,4% рабочей силы (общее число работников по стране — 72,2 млн человек). Такие данные по состоянию на 6 ноября Минтруд представил в российскую трехстороннюю комиссию (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, сообщили "Известия".

      По данным Минтруда, наибольший риск потерять работу — в сферах транспорта (под угрозой увольнения 26,6 тыс. человек), финансов и банков (20,9 тыс. человек) и производства электрооборудования (16,7 тыс.).

      Рубрики: Статистика

      Метки: безработица, увольнение, опрос

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