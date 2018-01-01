Азиатский банк инфраструктурных инвестиций предоставил России кредит на $500 млн

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) выделил России кредит в размере $500 млн на финансирование российского проекта "Программы инфраструктурного развития РФ", сообщает Минэкономразвития.

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".Это первый выданный России с 2014 г. кредит от международного института развития с участием западных акционеров, подчеркивает Минэкономразвития.Первая часть кредита - $96,7 млн - пойдет на реконструкцию участка дороги Р-21 "Кола" от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск и Печенгу к российско-норвежской границе. Оставшуюся часть кредита направят на развитие дорожной инфраструктуры."Надо понимать, что в АБИИ представлены не только азиатские страны, но и Великобритания, Канада, Франция, Нидерланды, Испания, Бельгия. Всего 75 государств. Подобная инициатива, конечно, натолкнулась бы на ожесточенное сопротивление в других международных институтах. Однако в рамках АБИИ наши западные партнеры вынуждены считаться с позицией остального мира. Это доказывает, что политика санкционных ограничений не может длиться вечно", - пояснил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.МЭР совместно с Минтрансом занимались согласованием кредита и подготовкой первичной документации. Минтранс выступит исполнителем проекта. "Благодаря высокому кредитному рейтингу АБИИ стоимость займа от банка ниже стоимости заимствований в форме суверенных еврооблигаций", - отмечает МЭР.АБИИ создан по предложению Китая, начал работу в январе 2016 г. Соучредителями банка стали 75 стран, еще 25 стран проходят процедуры, необходимые для вступления в организацию.Китай и Индия являются крупнейшими акционерами АБИИ (26,5% и 7,6% соответственно). В организации также представлены западные страны (25%).