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      Силуанов возмутился: нефтяники используют налоговые льготы не на инвестиции, а на дивиденды

      12.12 13:25Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Налоговые льготы, которые получают нефтяные компании по различным проектам, пока приводят к росту не инвестиций, а дивидендов, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

      "Уменьшилась доля нефтегазовых доходов (в составе доходов бюджета в январе-сентябре - прим. ред.) на 0,9% ВВП. В основном за счет снижения цен на нефть с одной стороны. А с другой стороны, за счет тех льгот, которые мы более активно стали предоставлять нефтяным компаниям", - заявил Силуанов, сообщает "Интерфакс".

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      "Дмитрий Анатольевич (Медведев, премьер-министр - прим. ред.), по итогам текущего года мы представим доклад об эффективности предоставленных льгот.

      Потому что видим, что инвестиционная активность, к сожалению, от предоставленных льгот нефтяных компаний не увеличивается. И в планах компаний в текущем году выплатить за счет дополнительных доходов СЕБЕ (выделено ред.) дивиденды", - подчеркнул Силуанов.

      "Поэтому соответствующий доклад об эффективности льгот в нефтегазовом секторе мы представим вам по итогам завершения текущего года", - заключил Силуанов.

      Рубрики: Энергетика, Правительство, Парламент

      Метки: ВВП, инвестиция, Антон Силуанов, дивиденд, налоговая льгота, нефтегазовая компания

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