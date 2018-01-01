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      Страны Европы готовятся к остановке транзита газа

      12.12 15:10Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Молдове аккредитив в $50 млн на покупку газа у другого поставщика, если прекратится транзит российского через Украину. Ранее Словакия и Польша заявили о готовности к прекращению транзита.

      Молдова в этом случае купит газ из запасов "Нафтогаза Украины". Хуже ситуация у Словакии. "Мы скорее ближе к кризису", - заявил министр экономики Словакии Петер Жига, комментируя прекращение транзита.

      Польша также готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января. Как заявили в польской нефтегазовой компании PGNIG, "национальная добыча, запасы в хранилищах, а также возможности импорта, в том числе через Белоруссию, дают в сумме 25,6 млрд куб. м газа в год при расходе в 19 млрд куб. м".

      "Премьер-министр Ион Кику и генеральный директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне подписали сегодня финансовое соглашение на сумму $50 млн. Договоренность позволит приобрести запасы природного газа для месячного снабжения всей территории Республики Молдова в случае чрезвычайной ситуации", - сообщается на сайте правительства республики.

      "Мы использовали этот финансовый механизм, чтобы завершить пакет альтернативных решений для поставок природного газа потребителям Республики Молдова в случае чрезвычайной ситуации, которая не зависит от решений правительства. Мы благодарим ЕБРР за это подставленное по-дружески крепкое плечо. Я абсолютно уверен, что число проектов, осуществляемых в нашей стране при поддержке ЕБРР, а также других внешних партнеров, увеличится в предстоящий период", - сказал Ион Кику.

      Премьер-министр отметил, что по-прежнему полагается на традиционный маршрут доставки газа через Украину. "Мы рассчитываем, что обе стороны - Россия и Украина - достигнут общего знаменателя, а Республика Молдова получит газ по гораздо более дешевой цене", - заявил глава кабмина.

      Гендиректор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу также отметил, что сегодня на заседании руководства ЕБРР обсуждалось софинансирование строительства газопровода Яссы - Унгены - Кишинев.

      Подписанное сегодня финансовое соглашение предусматривает, что Молдова обязуется реформировать газовый сектор, разработать вторичное законодательство для либерализации рынка природного газа и диверсификации источников поставок.

      Контракт на транзит российского газа через Украину в Европу истекает 31 декабря текущего года. Переговоры о новом контракте не велись до 28 ноября, сообщали "Вести. Экономика".

      Рубрики: Энергетика

      Метки: ЕБРР, Молдавия, транзит газа, поставки газа в ЕС

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