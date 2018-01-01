Госдума увеличила МРОТ на 7,5%

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 г. минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб.

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".Законом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 г. в сумме 12,13 тыс. руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за II квартал 2019 г. Таким образом, повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 г. 11,280 тыс. руб. в месяц составит 850 руб. (рост на 7,5%).Законом также предусматривается, что ежегодно устанавливаемый с 1 января МРОТ может быть равен не только величине прожиточного минимума за II квартал предыдущего года, но и превышать его.Повышение МРОТ с 1 января 2020 г. обеспечит повышение заработной платы около 3,2 млн работников.Расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2020 г. составят 20,9 млрд руб., в том числе работников федеральных государственных учреждений - 5,8 млрд руб. и работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений - 15,1 млрд руб.При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему Российской Федерации в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц, отмечается в пояснениях в закону.Повышение МРОТ будет варьироваться с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, составив 850 руб. в центральных и южных районах России и 2,550 тыс. руб. в Чукотском автономном округе.В конце декабря 2018 г. президент России Владимир Путин подписал закон о повышении с 1 января 2019 г. минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума в размере 11,280 тыс. руб., сообщали "Вести. Экономика".Право работника на получение заработной платы не ниже МРОТ гарантируется ТК РФ. С 1 января 2018 г. МРОТ составлял 9,489 тыс. руб., с 1 мая 2018 г. - 11,163 тыс. руб. в месяц.МРОТ применяют для определения размера зарплаты и размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также по обязательному социальному страхованию.