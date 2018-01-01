Власти сократили квоту на иностранных рабочих в 2020 году на 27,4%

Правительство определило потребность в иностранных работниках на 2020 г., квота составит 105 тыс. приглашений на въезд и разрешений на работу.

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".Квота на 2019 г. составляла 144 583 человека, что на 20% меньше, чем в 2018 г.Таким образом, количество разрешений на 2020 г. сократилось на 27,4% в годовом выражении до 104 993 человек (72,6% от квоты на 2019 г.). "В этом же размере определена квота на выдачу приглашений на въезд в Россию и разрешений на работу для иностранных граждан", - отмечено на сайте правительства.В том числе 96,5% потребности на 2020 г. составляют квалифицированные иностранные работники, которые помогут осуществить крупные инвестпроекты - строительство космодрома "Восточный", газопровода "Сила Сибири", Западно-Сибирского нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины.По данным Минтруда, потребность в рабочих, занятых на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, составит в 2020 г. 29,9 тыс. человек, в квалифицированных рабочих для крупных и мелких промышленных предприятий - 19,6 тыс. человек, в рабочих для металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности - 11,5 тыс. человек.Кроме того, в Россию могут пригласить 2,7 тыс. водителей и машинистов подвижного оборудования, 6,8 тыс. операторов, аппаратчиков, машинистов и слесарей-сборщиков стационарного оборудования и 1,3 тыс. продавцов, натурщиков и демонстраторов одежды.Иностранцам для проживания и работы в России требуется разрешение властей. В 2003 г. в России введены квоты на рабочие разрешения для граждан визовых стран, а в 2007 г. - для граждан безвизовых стран.При этом мигранты из безвизовых стран (Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Молдавия и Украина) составляют 80% всех иностранных работников в России.