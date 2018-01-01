Чистая прибыль "РусГидро" по МСФО сократилась в январе-сентябре на 7,6% в годовом выражении до 35,2 млрд руб., сообщает компания. Показатель EBITDA снизился на 13% до 70,4 млрд руб., выручка - на 0,4% до 287,6 млрд руб.

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".Исправленная прибыль снизилась на 22,1% до 39,842 млрд руб., на показатель повлияли "эффекты от признания финансового дохода/расхода в результате изменения справедливой стоимости беспоставочного форварда на акции, убытков от обесценения основных, убытка от обесценения прочих активов, убытка от обесценения финансовых активов, убытка от выбытия основных средств, убытка от выбытия прочих внеоборотных активов, а также на прочие операционные доходы в части изменения справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых через прибыль или убыток", отмечает "РусГидро".В том числе чистая прибыль в III квартале составила 5,77 млрд руб. (-22,1%), EBITDA - 19,7 млрд руб. (-6,7%), выручка - 87,5 млрд руб. (+0,1%). Соотношение чистого долга к EBITDA составляло к октябрю 1,6.Финансовые показатели "отразили снижение выработки электроэнергии в первом полугодии 2019 г., обусловленное снижением приточности в большинство водохранилищ ГЭС", поясняет "РусГидро". В III квартале "наблюдалось определенное улучшение динамики финансовых результатов по группе на фоне повышенной приточности воды к ГЭС Волжско-Камского каскада и умеренной динамики роста затрат", подчеркивает компания."РусГидро" - энергохолдинг, управляющий гидроэлектростанциями (ГЭС) и теплоэлектростанциями (ТЭС) в России. Установленная мощность ГЭС и ТЭС группы - 39,4 ГВт. Государству принадлежат 60,6% акций компании, ВТБ - 13,3%, "Авитрансу" - 6%.Установленная мощность станций компании увеличилась в 2019 г. на 835 МВт после пуска Сахалинской ГРЭС-2 (120 МВт), Зарамагской ГЭС-1 (346 МВт), Нижнебурейской ГЭС (320 МВт) и модернизации других станций (49 МВт). В 2020 г. компания ожидает увеличения мощности на 162 МВт за счет пуска Совгаванской ТЭЦ (126 МВт), трех небольших ГЭС на Северном Кавказе (21 МВт) и модернизации других станций (15 МВт).