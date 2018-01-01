Как британские выборы повлияют на Brexit и фунт?

Команда макроаналитиков Deutsche Bank во главе с Оливером Харви подготовила доклад о том, как итоги проходящих в четверг всеобщих выборов в Соединенном Королевстве могут повлиять на темпы выхода страны из Евросоюза и британскую экономику в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".Значительная часть доклада посвящена сравнительному анализу политических манифестов Консервативной и Лейбористской партий и тому, как их программы могут повлиять на долгосрочные экономические тенденции в Великобритании, в том числе низкую производительность (после кризиса Соединенное Королевство имеет самую низкую производительность среди крупнейших экономик мира) и уровень жизни, который до сих пор ниже докризисного максимума.Особое внимание уделяется налогам. Так, лейбористы планируют повысить налог на доходы от капитала, налог на наследство и ряд других государственных сборов.Говоря о будущем, аналитики Deutsche Bank отмечают, что им "трудно быть оптимистами по поводу фунта в отсутствии подробной информации об условиях Brexit". У экспертов вызывает беспокойство и твердое нежелание Бориса Джонсона переносить в очередной раз выход из ЕС (то есть до 31 декабря, 2020 г.), пишет zerohedge.com.В ближайшей перспективе наибольшие риски связаны с итогами голосования в четверг. Консерваторы лидируют во всех опросах общественного мнения, но им, скорее всего, не удастся получить абсолютное большинство.В этой связи очень важно, с кем они сформируют коалицию. Существует два возможных варианта: союз с Демократической юнионистской партией (DUP) и/или партией Брекзита Найджела Фараджа или правительство меньшинства при поддержке либеральных демократов. В первом случае под сильным давлением окажется фунт и увеличится перспектива повышения процентной ставки. Ни один из двух сценариев трудно назвать идеальным для тори. DUP была в альянсе с консервативным правительством с прошлого лета, но она и партия Брекзита критикуют соглашение Джонсона с ЕС. Если DUP получит достаточно мест, они попытаться заставить Джонсона отказаться от сделки и провести новый раунд переговоров, что, скорее всего, вызовет крайнее недовольство не только у Евросоюза, но и у британской общественности. Если консерваторы объединятся с либерал-демократами, то им придется провести второй референдум по Brexit для одобрения соглашения Джонсона. Как минимум в краткосрочной перспективе это создаст более благоприятные условия для фунта и британского рынка в целом. Что касается темпов роста, то консервативное большинство и последующая реализация правительственной сделки по Brexit в январе может улучшить потребительские настроения, а значит, и повысить рост в краткосрочной перспективе. Таким образом, состав правящей коалиции будет иметь решающее значение для рынка. Аналитики Deutsche Bank прогнозируют увеличение инвестиций в бизнес, если правительство тори согласится перенести крайний срок выхода на декабрь 2020 г., так как это повысит шансы подписания устраивающего обе стороны долгосрочного торгового соглашения. Последние опросы общественного мнения обещают победу консерваторам со значительным отрывом. Но, как отмечается в докладе, нет большой связи между процентом голосов и количеством выигранных мест в парламенте. Тем не менее намерение лейбористов резко увеличить государственные расходы поддерживают многие британцы. Манифест Лейбористской партии амбициозен и включает национализацию широкополосного подразделения BT Group (бывший British Telecom), для того чтобы обеспечить бесплатную широкополосную связь во всей Великобритании до 2030 г. Манифест также призывает к более масштабным региональным инвестициям для сглаживания экономического неравенства между различными регионами. Возглавляемая Джонсоном Консервативная партия лидирует в опросах, но, как хорошо помнят инвесторы во время референдума по Brexit, опросам не всегда можно доверять.