Центральный банк Турции снизил ключевую ставку на 2% до 12% годовых

Центральный банк Турции (ЦБТ) снизил ключевую ставку на 2% с 14% до 12% годовых. Это уже четвертое снижение ключевой ставки за последние пять месяцев.

ЦБ Турции. Фото: gov.tr

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".ЦБТ 25 июля снизил ключевую ставку сразу на 4,25% - с 24% до 19,75% годовых, 12 сентября ставка снижена на 3,25%, а 24 октября - на 2,5%.Глава ЦБТ Мурат Четинкая отправлен в июле в отставку, указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, объяснивший свое решение тем, что Четинкая не выполнял указания о снижении ключевой ставки. Новым председателем ЦБТ назначен бывший заместитель Четинкая Мурат Уйсал.В прошлом году в Турции резко упал курс национальной валюты - лиры. ЦБТ в сентябре 2018 г. повысил ключевую ставку на 6,25% до 24% годовых, что способствовало временному укреплению лиры.