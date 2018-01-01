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      Центральный банк Турции снизил ключевую ставку на 2% до 12% годовых

      12.12 14:55Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Центральный банк Турции (ЦБТ) снизил ключевую ставку на 2% с 14% до 12% годовых. Это уже четвертое снижение ключевой ставки за последние пять месяцев.

      ЦБ Турции. Фото: gov.tr

      ЦБТ 25 июля снизил ключевую ставку сразу на 4,25% - с 24% до 19,75% годовых, 12 сентября ставка снижена на 3,25%, а 24 октября - на 2,5%.

      Глава ЦБТ Мурат Четинкая отправлен в июле в отставку, указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, объяснивший свое решение тем, что Четинкая не выполнял указания о снижении ключевой ставки. Новым председателем ЦБТ назначен бывший заместитель Четинкая Мурат Уйсал.

      В прошлом году в Турции резко упал курс национальной валюты - лиры. ЦБТ в сентябре 2018 г. повысил ключевую ставку на 6,25% до 24% годовых, что способствовало временному укреплению лиры.

      Рубрики: ЦБ мира

      Метки: ключевая ставка, Турция, ЦБ Турции, лира, Реджеп Тайип Эрдоган

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