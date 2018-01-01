Старт торгов акциями Saudi Aramco прошел успешно

Основной новостью дня, конечно, стоит признать не только успешный старт, но и продолжение торгов акциями крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, которые начали и второй день торгов после IPO ростом почти на максимально допустимые 10%, отмечает Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК "РИКОМ-ТРАСТ".

Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК "РИКОМ-ТРАСТ"

Самые дорогие компании мира

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика"."В итоге капитализация компании превысила $2 трлн. В первые минуты торгов сегодня рост стоимости ценных бумаг компании достигал 9,94% - до цены в $10,32, что предполагает капитализацию Saudi Aramco в размере $2,064 трлн.Напомним, что в ходе IPO Саудовская Аравия продала инвесторам 1,5% акций компании за $25,6 млрд. При этом еще 450 млн акций, или 15% от предложения, были отведены под опцион дополнительного размещения для стабилизации котировок акций после IPO.Исходя из цены размещения компания была оценена примерно в $1,7 трлн, став самой дорогой в мире и с большим отрывом опередив американскую Apple, чья рыночная капитализация – около $1,2 трлн. После роста на 10% капитализация Saudi Aramco приблизилась к $1,9 трлн. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман аль-Сауд после объявления итогов IPO сразу же заявлял об ожиданиях, что скоро Saudi Aramco будет стоить на рынке больше $2 трлн.Думается, что не стоит впадать в эйфорию и предаваться бурной радости на основании данных первых двух дней, поскольку пока организаторы торгов будут готовы поддерживать котировки на высоком уровне в течение определенного периода. Гораздо интереснее будет наблюдать за котировками Saudi Aramco через несколько недель и даже месяцев, когда всеобщая истерия плавно начнет затухать.Что может стать факторами долгосрочного роста на бумаги крупнейшей отныне по капитализации компании мира?1. Возможность создания СП публичным образом.Теперь вход в капитал главной нефтяной компании мира официально можно осуществлять биржевым путем, что существенно увеличивает прозрачность и информационную обеспеченность будущих потенциальных сделок с заинтересованными сторонами. Сомнений в том, что такие заинтересованные стороны найдутся, практически нет. Возможно, скоро мы услышим и о российских компаниях в этом ключе, поскольку интересы подобного взаимодействия просматриваются уже сейчас – от технологических до финансовых в виде возможного создания СП.2. Превышение спроса на углеводороды над их предложением на мировом рынке.Сегодня для большинства инвесторов становится понятным и очевидным тот факт, что текущий уровень мировых цен на нефть (в диапазоне $60-65 за баррель Brent), по сути, устраивает большинство как основных производителей в лице России и стран ОПЕК, так и основных потребителей в лице США и Китая. Для США критично важно развитие собственного сланцевого экспортного проекта, который окажется нерентабельным при цене среднегодовой цене нефти ниже $60 за баррель, а для Китая, который импортирует преимущественно российское сырье по долгосрочным контрактам, также жизненно важно понимать диапазоны движения цен на нефть.Понятно, что при такой системе сдержек и противовесов Саудовской Аравии как одному из крупнейших мировых экспортеров нефти также выгодна стабильность в механизме ценообразования на рынке "черного золота", поскольку тогда и рыночная стоимость основной компании страны Saudi Aramco будет поддерживаться спросом на сырье.3. Отсутствие больших пакетов при размещении.Саудовская сторона целенаправленно не стала организовывать листинг на крупнейших биржах мира в США и в Европе как по причине необходимости выполнения требований к эмитенту от биржи по раскрытию информации, так и по причине нежелания допускать крупных институциональных инвесторов к капиталу, пусть даже и в небольшой доле. При привычке королевской семьи к абсолютной теократической монархии, коей является Саудовская Аравия, решать все вопросы самостоятельно, в том числе и размещение Saudi Aramco, думается, это могло стать одной из причин размещения акций только на саудовской бирже Tadawul".