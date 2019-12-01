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      Германия оштрафовала сталелитейные компании на 646 млн евро за картельный сговор

      12.12 15:47Распечатать

      Фото: Friedemann Vogel/EPA

      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Немецким компаниям Ilsenburger Grobblech и Thyssenkrupp Steel Europe, а также австрийской Voestalpine Grobblech были предъявлены штрафы за многолетний сговор при назначении цен в сегменте листовой стали.

      В Федеральном управлении Германии по борьбе с картелями сообщили о том, что данные компании, а также еще три физических лица обменивались информацией и договаривались о выставлении определенных цен в данном сегменте в период с 2002 по 2016 гг.

      В картельном сговоре, как отмечается, участвовала еще одна немецкая компания – Dillinger Hüttenwerke. Власти не стали предъявлять штраф фирме за сотрудничество с регуляторами в данном расследовании.

      Антимонопольное ведомство ФРГ отметило, что представители компаний договаривались о выставлении определенных цен в рамках встреч так называемой "рабочей группы" Немецкой ассоциации металлопроката. По данным расследования регулятора, картельный сговор между компаниями затронул около 20-25% от общего сегмента листовой стали в Германии.

      Рубрики: Металлургия

      Метки: сталь, штраф, картельный сговор

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