Верховная рада Украины отказалась отменить закон, который запрещает импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. За отмену закона проголосовали 47 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".Депутат от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Михаил Бондар зарегистрировал в Верховной раде проект постановления об отмене голосования по этому закону, так как в ходе принятия закона нарушена процедура, отмечает "Прайм". Согласно процедуре председатель рады не может подписать закон и передать его на подпись президенту, пока рада не рассмотрит это постановление."Запрещается продажа и/или поставка электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонними договорам и на внутрисуточном рынке", - гласит закон.Закон определяет, что с целью избежания чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины правительство имеет право отменять запрет, определив срок действия такой запрета.