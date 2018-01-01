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      Верховная рада Украины отказалась отменить закон, который запрещает импорт электроэнергии из России

      12.12 15:55Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Верховная рада Украины отказалась отменить закон, который запрещает импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. За отмену закона проголосовали 47 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

      Депутат от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Михаил Бондар зарегистрировал в Верховной раде проект постановления об отмене голосования по этому закону, так как в ходе принятия закона нарушена процедура, отмечает "Прайм". Согласно процедуре председатель рады не может подписать закон и передать его на подпись президенту, пока рада не рассмотрит это постановление.

      "Запрещается продажа и/или поставка электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонними договорам и на внутрисуточном рынке", - гласит закон.

      Закон определяет, что с целью избежания чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины правительство имеет право отменять запрет, определив срок действия такой запрета.

      Рубрики: Энергетика, Бывший СССР

      Метки: импорт, электроэнергия, Украина, Киев, Верховная рада

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