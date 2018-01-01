ВВП России вырос в январе-сентябре на 1,1%, в том числе в III квартале - на 1,7%, во II квартале - на 0,9%, в I квартале - на 0,5%. Объем ВВП составил в январе-сентябре 78 трлн 675,6 млрд руб., в том числе в III квартале - 28 трлн 500 млн руб., сообщает Росстат.

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Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".Ускорение темпа роста ВВП в III квартале связано с оживлением в обрабатывающих отраслях, валовая добавочная стоимость в которых увеличилась в III квартале на 2,5% в годовом выражении против 0,6% во II квартале и 0,6% в I квартале.Свою временную роль в ускорении роста ВВП сыграл хороший урожай: валовая добавочная стоимость в сельском хозяйстве увеличилась в III квартале на 2,6% после роста на 0,1% во II квартале и снижения на 1,2% в I квартале.В оптовой и розничной торговле также наметился рост: на 2,2% в III квартале после снижения на 0,6% во II квартале и на 3% в I квартале.При этом рост валовой добавленной стоимости в добывающих отраслях замедлился в III квартале до 2% с 3,0% во II квартале и 4,6% в I квартале. В строительстве отмечена нулевая квартальная и годовая динамика роста валовой добавленной стоимости.Минэкономразвития оценило октябрьский рост ВВП России в 2,2% в годовом выражении, рост в январе-октябре составил 1,3%. Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2019 г. составляет 1,3%.