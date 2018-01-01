ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Трансляция пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард

      12.12 16:31Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард провела пресс-конференцию по итогам заседания совета управляющих во Франкфурте-на-Майне.

      Глава ЕЦБ Кристин Лагард. Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

      Как сообщали "Вести.Экономика", по итогам декабрьского заседания ЕЦБ сохранил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5% годовых, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25% годовых.

      Регулятор заявил, что чистые покупки активов, которые были возобновлены с 1 ноября в объеме €20 млрд в месяц, завершатся незадолго до того, как он начнет повышать ключевые процентные ставки.

      Текстовая трансляция
      Лагард: поступающие данные указывают на продолжающееся приглушенное инфляционное давление и слабую динамику роста в еврозоне, хотя есть некоторые начальные признаки стабилизации замедления роста и умеренного ускорения базовой инфляции в соответствии с предыдущими ожиданиями.

      Лагард: комплексный пакет мер политики, который совет управляющих принял в сентябре, предусматривает существенное монетарное стимулирование, которое обеспечивает благоприятные условия финансирования для всех секторов экономики. В частности, смягчение условий заимствования для компаний и домохозяйств поддерживает потребительские расходы и инвестиций бизнеса.

      Лагард: смягчение условий заимствования для фирм и домохозяйств будет способствовать росту экономики еврозоны, продолжающемуся наращиванию внутреннего ценового давления и, таким образом, устойчивому сближению инфляции с нашим среднесрочным целевым показателем.

      Лагард: в свете сдержанного прогноза инфляции совет управляющих вновь заявил о необходимости сохранения весьма стимулирующей денежно-кредитной политики в течение длительного периода времени для поддержки базового инфляционного давления и развития общей инфляции в среднесрочной перспективе.

      Лагард: руководство совета управляющих по ставкам (forward guidance) обеспечит корректировку финансовых условий в соответствии с изменениями прогноза инфляции.

      Ссылки по теме

      Лагард: совет управляющих по-прежнему готов скорректировать все свои инструменты, в зависимости от обстоятельств, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к цели в соответствии с его приверженностью симметрии.

      Лагард: риски для перспектив роста в еврозоне, связанные с геополитическими факторами, растущим протекционизмом и уязвимостью развивающихся рынков, остаются смещенными в сторону понижения, но стали несколько менее выраженными.

      Лагард: исходя из текущих цен фьючерсов на нефть общая инфляция, вероятно, несколько ускорится в ближайшие месяцы. Показатели инфляционных ожиданий находятся на низких уровнях.

      Лагард: в то время как давление стоимости рабочей силы усилилось на фоне ужесточения рынков труда, более слабый импульс роста задерживает воздействие этого фактора на инфляцию. В среднесрочной перспективе ожидается ускорение инфляции при поддержке наших мер денежно-кредитной политики, продолжающегося экономического роста и устойчивого повышения заработной платы.

      ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2019 г. до 1,2% с ожидавшихся в сентябре 1,1%. Прогноз на 2020 г. снижен с 1,2% до 1,1%. Прогноз на 2021 г. сохранен на уровне 1,4%. Новый прогноз на 2022 г. предполагает рост ВВП на 1,4%.

      Прогноз инфляции на 2019 г. сохранен на уровне 1,2%, на 2020 г. - повышен с 1% до 1,1%. Прогноз на 2021 г. снижен с 1,5% до 1,4%. Прогноз на 2022 г. составляет 1,6%.

      Лагард: рост кредитов компаниям и домохозяйствам оставался устойчивым благодаря продолжающемуся воздействию нашей стимулирующей денежно-кредитной политики на ставки банковского кредитования.

      Лагард: для того чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами наших мер денежно-кредитной политики, другие направления политики должны более решительно способствовать повышению долгосрочного потенциала роста, поддерживая совокупный спрос на текущем этапе и снижая уязвимость.

      Лагард: ввиду ослабления экономических перспектив совет управляющих приветствует призыв Еврогруппы к дифференцированным фискальным ответам и ее готовность координировать действия.

      Лагард: правительства, обладающие пространством для фискального маневра, должны быть готовы действовать эффективно и своевременно. В странах с высоким государственным долгом правительствам необходимо проводить разумную политику и достигать целевых показателей структурного баланса.

      Лагард: я планирую начать стратегический обзор в январе и завершить его к концу 2020 г.

      Лагард: мы очень хорошо осведомлены о побочных эффектах [своей политики]. Мы будем продолжать следить за побочными эффектами.

      Лагард: было бы очень желательно, чтобы другие политики присоединились к денежно-кредитной политике, чтобы поддержать сокращение спада и достичь потенциала роста - как в фискальном плане, так и в плане структурных реформ.

      Лагард: в нашем стратегическом обзоре мы рассмотрим изменение климата и посмотрим, где и как мы можем участвовать в этом конкретном начинании.

      Трансляция завершена.

      Рубрики: ЦБ мира, Европа

      Метки: еврозона, ЕЦБ, ставки, Кристин Лагард, QE, трансляция, пресс-конференция

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить