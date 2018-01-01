Трансляция пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард провела пресс-конференцию по итогам заседания совета управляющих во Франкфурте-на-Майне.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард. Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

Текстовая трансляция

ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2019 г. до 1,2% с ожидавшихся в сентябре 1,1%. Прогноз на 2020 г. снижен с 1,2% до 1,1%. Прогноз на 2021 г. сохранен на уровне 1,4%. Новый прогноз на 2022 г. предполагает рост ВВП на 1,4%.

Прогноз инфляции на 2019 г. сохранен на уровне 1,2%, на 2020 г. - повышен с 1% до 1,1%. Прогноз на 2021 г. снижен с 1,5% до 1,4%. Прогноз на 2022 г. составляет 1,6%.

Трансляция завершена.