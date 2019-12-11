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      Основатель Continental Resources объявил об отставке с должности гендиректора компании

      12.12 16:35Распечатать

      Фото: Jim Seida/NBC News

      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Миллиардер Гарольд Хэмм, одним из первых в США заработавший состояние на добыче нефти и газа из сланцевых месторождений, ушел в отставку с поста главы основанной им компании Continental Resources.

      В компании объявили о том, что Хэмм "идет на повышение" и займет должность исполнительного председателя совета директоров Continental Resources с 1 января 2020 г. В руководстве также сообщили о назначении нового генерального директора в лице Уильяма Берри.

      Гарольд Хэмм основал Continental Resources в 1967 г., под его руководством компания в 1990-х гг. одной из первых в США начала применять технологии гидроразрыва пласта и горизонтального бурения при добыче нефти и газа на сланцевых месторождениях.

      Хэмм, а также сооснователь компании Chesapeake Resources Обри Макклендон, умерший в 2016 г., считаются пионерами сланцевой отрасли США. По оценкам журнала Forbes, состояние Хэмма в декабре 2019 г. составляло $9,6 млрд.

      Бракоразводный процесс Хэмма с его женой Сью Энн Арнал в 2014 г. стал одним из самых дорогих в истории: основатель Continental Resources выплатил бывшей супруге $975 млн.

      Хэмм заявил о поддержке Дональда Трампа в рамках президентских выборов 2016 г. и в настоящее время входит в число представителей американского бизнеса, продолжающих выделять деньги в поддержку переизбрания Трампа в рамках лоббирования своих интересов.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: отставка, Continental Resources, Гарольд Хэмм

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