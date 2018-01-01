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      Индекс РТС достиг максимума с октября 2013 года

      12.12 16:21Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Индекс РТС, долларовой стоимости российских акций, в четверг достиг максимума с октября 2013 г. - 1490 пунктов согласно данным биржи.

      Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии преодолели уровни сопротивлений 2970 и 1470 пунктов соответственно.

      К 16:46 мск индекс РТС вырос на 1,9% до 1490,30 пункта, индекс Мосбиржи вырос на 0,9% до 2 981,11 пункта.

      Днем индекс РТС достигал максимума 1494,67 пункта.

      Лидеры роста на площадке РТС - "Сургутнефтегаз" (+5,86%), "САФМАР" (+2,89%), ММК (1,9%), "Татнефть" (1,84%). Лидеры снижения - "Юнипро" (-2,93%), "Лента" (-0,95%), "ПИК" (-0,69%).

      Рубрики: Акции

      Метки: фондовый рынок, Индекс РТС

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