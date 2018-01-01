Валюты бывшего СССР за неделю: лари и гривна празднуют победу

По оценкам ИАЦ "Альпари", за неделю с 4 по 11 декабря валюты постсоветских стран сохраняли либо оптимизм, либо нейтралитет. Решение ФРС США сохранить коридор процентных ставок без изменений, а также заявления главы Федрезерва об отсутствии в американской экономике признаков рецессии положительно повлияли на активы развивающихся стран, включая валютные рынки СНГ.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя "Информационно-аналитического центра "Альпари"

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".Лидером роста по отношению к доллару за неделю стал грузинский лари (+2,11%), вслед за ним лидировала украинская гривна (+1,44%), хорошо выросли также молдавский лей (+0,87%) и российский рубль (+0,57%), а казахстанский тенге укрепился к доллару чуть меньше (только на 0,19%). Нейтральными к доллару, как обычно, оставались азербайджанский и туркменский манат, но к ним присоединился и киргизский сом, обменный курс у которого за неделю не изменился, а таджикский сомони за неделю укрепился, но очень незначительно. Подешевели по отношению к "гринбеку" армянский драм (-0,31%), узбекский сум (-0,28%) и белорусский рубль, потерявший в стоимости 0,14%. Обратим внимание, что даже подешевевшие валюты за неделю потеряли в стоимости к доллару менее 0,5% каждая.Сильное укрепление грузинского лари на прошлой неделе можно связать с решением Национального банка Грузии о повышении ставки рефинансирования на 0,5 процентного пункта до 9% годовых. В комментариях Нацбанка к решению по ставке рефинансирования сообщалось, что повышение процентной ставки связано с тем, что прогнозный показатель годовой инфляции на 2019 г. (7%) более чем вдвое превышает целевой уровень Нацбанка в 3%, повышение ставки нацелено на снижение инфляционных ожиданий и укрепление национальной валюты. Грузинский лари положительно отреагировал на решение регулятора.А 9 декабря Национальный банк Казахстана тоже принял решение по процентной ставке, но не стал делать резких движений, сохранив ставку на прежнем уровне 9,25%. В комментариях Нацбанка говорилось, что с учетом принятого решения инфляция потребительских цен в Казахстане в 2019-2020 гг. должна находиться в рамках 4-6%. Валютный рынок воспринял решение и прогнозы достаточно положительно, укреплению тенге способствовали также высокие цены на нефть.Важным событием недели стала встреча в "нормандском формате" между главами России, Украины, Германии и Франции, состоявшаяся в Париже 9 декабря. Конкретных договоренностей о мире на востоке Украины, контроле над границей и статусе ДНР и ЛНР достигнуто не было. Однако газовый вопрос, по словам президента Украины Владимира Зеленского, удалось "разблокировать", в том смысле, что Россия и Украина возобновили переговоры по газовому вопросу. Тем не менее сам факт первой официальной встречи президентов России и Украины валютный рынок оценил положительно.Мы ожидаем курсу доллара США к рублю на будущей неделе в 62,5-64 руб., а по курсу доллара к казахстанскому тенге — в рамках 384-386 тенге.