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      Россия поставит в Белоруссию 24 млн тонн нефти в 2020 году

      12.12 17:18Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Россия в 2020 г. поставит в Белоруссию 24 млн т нефти, сообщил госконцерн "Белнефтехим". Такой объем поставляется последние 3 года.

      Нефтепровод "Дружба" из России через Белоруссию в Европу.

      "Российской и белорусской сторонами согласован индикативный баланс поставок нефти в 2020 г. из Российской Федерации в Республику Беларусь в объеме 24 млн т. В соответствии с соглашением между правительствами Республики Беларусь и Российской Федерации в баланс могут вноситься изменения до 15 ноября того года, на который согласован баланс", - сообщил сегодня белорусский госконцерн.

      В 2019 г. Россия поставит в Белоруссию 24 млн тонн нефти, как и в 2018 г., и в 2017 г., сообщали "Вести. Экономика".

      Такой объем поставок запланирован и до 2024 г., отмечал в апреле 2017 г. вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко, комментируя долгосрочные соглашения с РФ.

      25 октября 2019 г. Казахстан и Белоруссия договорились о поставках нефти по итогам встреч лидеров двух стран: планируется поставлять в Белоруссию 3,5 млн тонн в год. В этом случае исключается реэкспорт нефтепродуктов из Белоруссии после переработки казахской нефти.

      Нефть для белорусских НПЗ в 2020 г. подорожает на $17,7 за тонну при мировой стоимости барреля $60 из-за проведения в России налогового маневра, сообщила заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина.

      В следующем году пройдет очередной этап налогового маневра в России, прогноз рассчитывается при котировке $60 за 1 баррель нефти. Если эта цифра не изменится, цена нефти для белорусских НПЗ вырастет еще на $17,7 за 1 тонну.

      По данным "Белнефтехима", цена на нефть для НПЗ страны дорожает последние годы: в 2015-2018 гг. белорусские НПЗ работали в условиях предыдущего этапа налогового маневра. Так, если в 2014 г. нефть для производителей стоила около 50% от мировой цены, то сегодня уже близка к 80%.

      Согласно правилам Таможенного союза экспортная пошлина в размере половины стоимости барреля российской нефти обнуляется для Белоруссии. При реэкспорте 6 млн т российской нефти пошлины зачислялись в бюджет Белоруссии.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: Белнефтехим, экономика Белоруссии, поставки нефти в Белоруссию

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