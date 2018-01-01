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      Ученые призвали ограничить развитие сельского хозяйства к 2030 году ради климатических целей

      12.12 21:41Распечатать

      Фото: Independent

      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Группа американских и британских научных деятелей опубликовали письменное обращение с призывом ввести ограничения на поголовье домашнего скота и сократить площадь территорий, отведенных под сельское хозяйство.

      Текст письма опубликован в медицинском журнале The Lancet. Сегмент домашнего скота в сельском хозяйстве, по мнению американских и британских ученых, "продолжает занимать слишком много земли, которая должна быть восстановлена". Вместо разведения домашнего скота власти различных стран должны воссоздать лесные массивы, которые должны помочь с проблемой поглощения выбросов углекислого газа.

      Вместе с ограничением разведения домашнего скота в письме также предлагается ограничить объемы сельскохозяйственной продукции в данном сегменте.

      Ученые и США и Великобритании призывают страны с высокими и средними доходами на душу населения установить ограничения в потреблении мяса, молока и другой продукции, заявляя при этом, что при продолжении развития сельского хозяйства текущими темпами в дальнейшем меры по более серьезному сокращению вредных выбросов придется предпринимать в других отраслях. Вместо мяса животного происхождения ряд ученых, в частности, предложили более активно потреблять растительную пищу.

      Призывая власти стран с высокими и средними доходами на душу населения, эксперты также отметили, что они не должны сокращать развитие собственного сельского хозяйства и при этом более активно импортировать продовольствие из стран с низкими доходами, так как это приведет к более быстрому росту сельскохозяйственного сектора в более бедных странах.

      Основная часть ученых, подписавших данное письмо, представляют Великобританию и США, обращение также подписали ряд ученых из Франции, Испании и других стран (pdf).

      Представители руководства различных развитых стран, все чаще в последнее время заявляющие о необходимости "устойчивого развития" и выражающие активную обеспокоенность из-за климатических изменений в мире, могли бы подать пример развивающимся государствам. В частности, власти стран, ученые которых написали данное обращение, могли бы попытаться на законодательном уровне ввести ограничения для своих граждан, обязав их снизить потребления мясной, молочной и другой продукции и перейти на более активное употребление другой пищи, например на основе насекомых.

      В Организации Объединенных Наций ранее уже выступали с призывами к употреблению продукции из насекомых, отмечая, что данный рацион якобы может помочь в случае возникновения продовольственного кризиса в дальнейшем. Однако тогда обращение ООН было адресовано странам с низким достатком. Власти развитых стран могли бы продемонстрировать возможность подобного изменения в потреблении продовольствия ради поставленных целей по борьбе с изменением климата.

      Рубрики: АПК

      Метки: мясо, Парижское соглашение по климату

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