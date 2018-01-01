Майнеры из Китая контролируют 66% добычи биткоина

Майнеры Китая контролируют 66% мирового хэшрейта биткоина согласно данным компании CoinShares. При этом более половины объемов добычи криптовалюты приходится на 4 провинции: Юньнань, Синьцзян, Внутреннюю Монголию и Сычуань.

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика"Китай является самым заметным игроком в области майнинга биткоина, сообщает Reuters со ссылкой на исследование CoinShares. В настоящее время страна контролирует 66% хешрейта сети, и это самый высокий показатель за последние два года.Доминирование Китая в сфере майнинга вызвано тем, что в стране находятся крупнейшие в мире производители техники для добычи криптовалюты, отметил руководитель отдела исследований CoinShares Крис Бендиксен. Он добавил, что влияние КНР может вскоре снизиться, так как все больше оборудования нового поколения попадает на другие рынки."Это выгодно для китайской майнинговой промышленности. [ ... ] Если вы первый увеличиваете свою долю хешрейта и вы можете сделать это раньше своих конкурентов, это в целом хорошо", - сказал Бендиксен.Согласно отчету доля хэшей в Китае выросла с 60% в июне 2019 г. и является самой высокой из зарегистрированных CoinShares, с тех пор как компания начала мониторинг в 2017 г.В то время как на долю провинции Сычуань по сообщениям приходится более 50% мирового уровня хэширования. Избыток воды позволяет местным гидроэлектростанциям генерировать электроэнергию — один из главных видов прямых затрат майнеров — с минимальными издержками, предлагая майнерам интересные энерготарифы. В итоге в Сычуане сейчас добывается каждый второй появляющийся биткоин.Среди других ведущих центров майнинга криптовалют в Китае - провинции Юньнань, Синьцзян и Внутренняя Монголия, отмечается в докладе. К другим центрам относятся США, Россия и Казахстан, пишет CoinShares.Как напоминает издание, в Китае также базируются такие крупные производители майнингового оборудования, как Bitmain, MicroBT и Canaan. Между тем Bitmain, похоже, собирается монополизировать рынок криптовалютного майнинга в Китае, поскольку в некоторых сообщениях утверждается, что на долю компании приходится 75% рынка криптовалютного оборудования во всем мире.Представители CoinShares также отметили, что с июня хешрейт биткоина вырос на 80%, что частично стало возможным благодаря высокой доходности этой деятельности и более мощному оборудованию.Однако стоит отметить, что ни один игрок не контролирует 50%, что свидетельствует о зрелости сети, а также о ее децентрализованном характере в целом.В ноябре председатель КНР Си Цзиньпин призвал страну приложить больше усилий для внедрения и интеграции технологии блокчейна. Однако в апреле этого года власти страны предложили запретить добычу криптовалюты из-за несоответствия законодательству и торможению развития экономики. Позже Национальная комиссия по развитию и реформам Китая пересмотрела свое решение.