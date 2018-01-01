"Газпром" потратит триллион в 2020 году

Аналитики прогнозируют сохранение ставки Банка Англии на заседании в декабре
18:24
Росавтодор выдал разрешение на начало ж/д движения по Крымскому мосту
18:09
Украина возобновит реверсные поставки газа из Румынии
17:53
Авиакомпания "ЮТэйр" предупредила о третьем по счету дефолте по семилетним кредитам
17:47
В сделке США и Китая больше всего проиграют производители еврозоны?
17:38
Палата представителей США проголосует по импичменту Трампа 18 декабря
17:29
Советник Трампа влияет на политическую цензуру в Facebook
17:28
Советник ЦБ Китая предупредил о долговой "цепной реакции"
17:15
ВЭБ.РФ и "ТрансФин-М" создают единого железнодорожного оператора
17:13
В 2019 году в России собрали 120,6 млн тонн зерна в чистом весе
17:00
Как запросы общества меняют финансы, и как финтех изменит общество
16:52
Меркель выступила против антироссийских санкций США
16:44
В России растет количество безработных граждан
16:40
Росстат зафиксировал быстрый рост реальных зарплат
16:30
Риск снижения кредитного рейтинга Великобритании уменьшился после победы Джонсона
16:11
США расширяют сеть военных баз в Сирии для контроля над нефтяными месторождениями
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Moody`s оценило влияние на "Газпром" санкций против "Северного потока-2"
15:53
Средняя зарплата учителя в Москве превысила 115 тысяч рублей в месяц
15:15
Гуцериевых подозревают в контрабанде нефти из Турции на Украину
15:10
Какая связь между рынком металлов и рынком трежерис?
15:00
Инфляция в Великобритании в ноябре осталась на минимуме за 3 года
14:53
Максимум убийств в России приходится на 1 января
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Более половины иностранных инвестиций в России оказались "фантомными"
14:42
Сбербанк создаст комплексную информационную систему для адвокатуры России
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Акции "М.Видео" упали из-за сообщений об обысках у Гуцериева
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Почти 33% россиян вовлечены в "теневой рынок" труда
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Индекс доверия к экономике Германии Ifo достиг максимума за 6 месяцев
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Флагман Huawei без сервисов Google будет представлен в марте
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Власти выделят 21 млрд рублей на развитие рынка газомоторного топлива
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Темп роста цен на автомобили в России обгонит инфляцию в 2020 году
13:31
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась в ноябре
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Граждане Украины с 1 марта 2020 года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам
13:18
Суд Швейцарии взыскал с России $44,4 млн в пользу "Укрнафты"
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РЖД построят железную дорогу от Кузбасса до Транссиба и БАМа
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Приостановка производства Boeing 737 MAX может повлиять на ВВП США в I квартале 2020 года
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АСВ потребовало взыскать 141 млрд рублей с бывших владельцев "Татфондбанка"
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Бывшему партнеру Бориса Березовского перекрыли поставки угля в Европу
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Экономика Аргентины сократилась на 1,7% в III квартале
11:37
Российские предприятия ОПК прячут убытки ради новых субсидий
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Счетная палата: Банк России сам оценивает успешность своей работы
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Госдума приняла закон об изменении порядка расселения аварийных домов
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"Исламское государство" готовит плацдарм для вторжения в Центральную Азию
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ЦБ рекомендует финансовым аналитикам не пить на работе
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Топ-6 самых дорогих цветов в мире
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Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
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Правительство России устроит распродажу госимущества
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Генштаб России: НАТО готовится к масштабному конфликту
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ООН заявила о правах на тонны метадона во "Внуково"
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Центробанк Китая снизил ставку по 14-дневным операциям обратного РЕПО
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Фото: ТАСС
Рубрики: Энергетика
Метки: экономика РФ, инвестпрограмма Газпрома, займы Газпрома
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