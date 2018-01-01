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      "Газпром" потратит триллион в 2020 году

      12.12 17:34Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Правление "Газпрома" одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета на 2020 г.

      Фото: ТАСС

      В 2020 г. общий объем освоения инвестиций составит 1 трлн 104,724 млрд руб. В том числе объем капитальных вложений — 933,403 млрд руб., расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов — 89,972 млрд руб. Объем долгосрочных финансовых вложений — 81,349 млрд руб., сообщается в пресс-релизе "Газпрома".

      В октябре 2019 г. совет директоров "Газпрома" сократил инвестпрограмму на 2019 г. на 3,142 млрд руб. до 1 трлн 322,582 млрд руб., сообщали "Вести. Экономика".

      Согласно проекту бюджета (финансового плана) ПАО "Газпром" на 2020 год размер финансовых заимствований (не включая внутригрупповые заимствования) составит 557,769 млрд руб.

      Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО "Газпром" без дефицита, в полном объеме. Решения по привлечению заемных средств в рамках программы заимствований планируется принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности ПАО "Газпром" в финансировании.

      Информация о предварительных итогах работы ПАО "Газпром" в 2019 г., проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) компании на 2020 г. и прогнозные показатели инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2021–2022 гг. будут внесены на рассмотрение советом директоров ПАО "Газпром".

      Основные инвестиции "Газпрома", включенные в инвестиционную программу на 2020 г., предусмотрены для финансирования приоритетных проектов, направленных на реализацию стратегических задач компании. Среди них — развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на Востоке России, газотранспортной системы в Северо-Западном регионе страны, продолжение строительства газопровода "Сила Сибири", а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.

      Как сообщали "Вести. Экономика", чистая сумма долга (определяемая как краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочные векселя к уплате, долгосрочные кредиты и займы, долгосрочные векселя к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов) уменьшилась на 156 648 млн руб., или на 5%, с 3 014 403 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2018 г. до 2 857 755 млн руб. по состоянию на 30 сентября 2019 г.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: экономика РФ, инвестпрограмма Газпрома, займы Газпрома

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