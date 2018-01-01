Заявки по безработице в США выросли до максимума с 2017 года

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Количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 декабря, выросло на 49 тыс. по сравнению с показателя предыдущей недели, составив 252 тыс., сообщило министерство труда страны.

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали роста показателя только до 213 тыс., при этом показатель стал максимальным с 30 сентября 2017 г., когда число заявок достигло 257 тыс.Среднее число первичных заявок за прошедшие 4 недели увеличилось на 6,25 тыс. до 224 тыс. с показателя прошлой недели в 217,75 тыс.Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 30 ноября, уменьшилось на 31 тыс. с пересмотренного показателя предыдущей недели до 1,667 млн человек. Показатель предшествовавшей недели пересмотрен в сторону повышения - до 1,698 млн человек с 1,693 млн.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно Министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.