Сенат отложил рассмотрение суперсанкций в отношении России

Сенат так и не смог приступить к рассмотрению законопроекта DASKA (Защита безопасности Америки от агрессии Кремля) из-за занятости автора - республиканца Линдси Грэма.

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика"Напомним, что комитет по иностранным делам Сената США должен был вчера приступить к рассмотрению нового пакета антироссийских санкций. Из-за отсутсвие Грэма было принято решение рассмотреть законопроект уже на следующей неделе.Законопроект разработан Грэмом совместно с сенатором Кори Гарднером и при поддержке демократов Боба Менендеса и Бена Кардина. Он был представлен в комитете впервые 13 февраля 2019 г. Этот законопроект предусматривает введение дополнительных санкций против России.Законопроект DASKA предполагает введение новых жестких санкций в отношении России, в первую очередь запрета на сделки с ее новым суверенным долгом. Помимо этого могут быть наложены ограничения на госбанки, которые могли участвовать в финансировании операции по вмешательству Кремля во внутренние дела США.Есть вероятность, что санкции могут быть введены и в отношении газовых и нефтяных компаний России, а также рассматривается реализация запрета на поставку в Россию оборудования и технологий для нефтегазовой отрасли.За свою жесткость законопроект DASKA получил неофициальное название "санкции из ада".