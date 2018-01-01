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      Украина снизила запасы газа в подземных хранилищах на 0,32%

      12.12 17:44Распечатать

      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Объем топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию на 11 декабря составил 19,972 млрд куб. м, сократившись за сутки на 0,32%, как показали данные на сайте "Укртрансгаза".

      Уровень заполнения хранилищ снизился до 64,53% с 64,74% днем ранее.

      Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 г. и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину.

      Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате. Агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщило в среду, что двусторонние переговоры Украины и РФ по газовому вопросу состоятся 13 декабря в Вене. Дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.

      В понедельник в рамках саммита "нормандской четверки" прошли переговоры, на которой главы РФ и Украины, в частности, обсудили транзит российского газа через республику.

      Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что вопрос "удалось разблокировать" и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали.

      В частности, по словам Зеленского, удалось снять вопрос о компенсации трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража: страна согласна получить ее газом.

      При этом украинский президент отметил, что выросла вероятность подписания транзитного контракта на выгодный для Украины срок в десять лет.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Украина, добыча газа, ПХГ, Укртрансгаз, Владимир Зеленский

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