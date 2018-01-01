ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Власти Украины обнародовали список подлежащих приватизации предприятий

      12.12 17:41Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины впервые обнародовал полный список всех объектов, подлежащих приватизации.

      Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 декабря подготовить большие госпредприятия к приватизации и провести первые торги не позднее 1 апреля 2020 г. Зеленский также поручил Минэкономики начать подготовку к масштабной приватизации, отмечает "Прайм". Замминистра экономики Павел Кухта заявил, что как минимум пять крупных и 300 малых предприятий должны быть приватизированы в 2020 г.

      "В частности, речь идет о 187 пакетах акций и единых имущественных комплексов государственных предприятий, 139 объектах незавершенного строительства, 46 объектах социально-культурного назначения и 357 позициях отдельного имущества", - сообщает ФГИ Украины.

      Список включает объекты приватизации по всей Украине - морские порты, заводы, базы отдыха, гаражи, столовые и даже бани. "Прозрачная и конкурентная приватизация этого имущества дает возможность повысить эффективность его использования, уменьшить коррупцию и наполнить государственный бюджет как путем средств от приватизации, так и благодаря будущим налогам", - подчеркивает ФГИ Украины.

      Продажа объектов намечена исключительно через аукционы системы ProZorro, к середине января 2020 г. пройдут 165 аукционов.

      Правительство Украины выбрало советников для подготовки к приватизации четырех крупных госкомпаний, заявил 25 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

      "У нас большая приватизация. Она стартовала. На прошлой неделе был выбран новый глава Фонда государственного имущества. Цель советников - подготовить эти четыре объекта большой приватизации к процессу приватизации. Это компании, это профессионалы, которые должны изучить ситуацию на этих объектах, и посоветовать правительству, каким образом их лучше приватизировать. Или, возможно, на этом этапе их вообще не стоит приватизировать", - отметил Гончарук.

      Перед новым главой ФГИ Украины поставлена задача - "перезагрузить старую команду, которая приостанавливала процессы приватизации". "К этому я отношусь как к техническому решению, которое является абсолютно необходимым, чтобы запустить в Украине большую приватизацию. Мы обновили менеджмент. Сейчас мы продвигаемся к тому, чтобы объекты были готовы к приватизации", - заключил Гончарук.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: аукцион, приватизация, Украина, госимущество, Владимир Зеленский

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить