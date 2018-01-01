Власти Украины обнародовали список подлежащих приватизации предприятий

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины впервые обнародовал полный список всех объектов, подлежащих приватизации.

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 декабря подготовить большие госпредприятия к приватизации и провести первые торги не позднее 1 апреля 2020 г. Зеленский также поручил Минэкономики начать подготовку к масштабной приватизации, отмечает "Прайм". Замминистра экономики Павел Кухта заявил, что как минимум пять крупных и 300 малых предприятий должны быть приватизированы в 2020 г."В частности, речь идет о 187 пакетах акций и единых имущественных комплексов государственных предприятий, 139 объектах незавершенного строительства, 46 объектах социально-культурного назначения и 357 позициях отдельного имущества", - сообщает ФГИ Украины.Список включает объекты приватизации по всей Украине - морские порты, заводы, базы отдыха, гаражи, столовые и даже бани. "Прозрачная и конкурентная приватизация этого имущества дает возможность повысить эффективность его использования, уменьшить коррупцию и наполнить государственный бюджет как путем средств от приватизации, так и благодаря будущим налогам", - подчеркивает ФГИ Украины.Продажа объектов намечена исключительно через аукционы системы ProZorro, к середине января 2020 г. пройдут 165 аукционов.Правительство Украины выбрало советников для подготовки к приватизации четырех крупных госкомпаний, заявил 25 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук."У нас большая приватизация. Она стартовала. На прошлой неделе был выбран новый глава Фонда государственного имущества. Цель советников - подготовить эти четыре объекта большой приватизации к процессу приватизации. Это компании, это профессионалы, которые должны изучить ситуацию на этих объектах, и посоветовать правительству, каким образом их лучше приватизировать. Или, возможно, на этом этапе их вообще не стоит приватизировать", - отметил Гончарук.Перед новым главой ФГИ Украины поставлена задача - "перезагрузить старую команду, которая приостанавливала процессы приватизации". "К этому я отношусь как к техническому решению, которое является абсолютно необходимым, чтобы запустить в Украине большую приватизацию. Мы обновили менеджмент. Сейчас мы продвигаемся к тому, чтобы объекты были готовы к приватизации", - заключил Гончарук.