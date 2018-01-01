Рынок США: доллар ослаб после заседаний ФРС и ЕЦБ

Фьючерсы на американские индексы в небольшом плюсе перед открытием торгов четверга. S&P 500 остается в районе рекордных уровней в ожидании решения ситуации с пошлинами США против китайских товаров, которые могут вступить в силу 15 декабря, если не будут отменены или отсрочены. ФРС вчера ожидаемо не стала снижать ставки, рынок нейтрально отреагировал на итоги заседания.

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График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной

Альберт Короев, эксперт по фондовым рынкам "БКС Брокер"

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".ФРС вчера оставила ставку по федеральным фондам в диапазоне 1,5-1,75%, как и ожидалось. ФРС дала сигнал о том, что стоимость заимствований пока останется неизменной, при этом ожидается, что умеренный экономический рост и низкий уровень безработицы продолжатся до президентских выборов в следующем году. Ожиданий снижения ставки сейчас нет.ЕЦБ сегодня также оставил свою политику без изменений. В этом плане паритет между действиями регуляторов сохранился. Тем не менее евро отреагировал ростом против доллара из района 1,11 к 1,114.До важной даты – 15 декабря, когда новые пошлины на китайские товары могут вступить в силу остается очень мало времени, а первая фаза торговой сделки между США и Китаем до сих по не подписана. Рынок, судя по текущим уровням, верит в то, что повышения пошлин не будет. Если стороны не договорятся, волна продаж на рынке акций будет существенной. Как ожидается, позже в четверг президент Дональд Трамп встретится со своими торговыми советниками по этому вопросу.Несколько неожиданной оказалась сегодня статистика по первичным обращениям за получением пособий по безработице. Число обращений выросло до 252 тыс. с 203 тыс. Аналитики ожидали лишь 213 тыс. Это максимальный уровень с 2017 г. Однако этот эффект может быть техническим в связи с праздниками, Днем благодарения.Слабыми оказались и данные по ценам производителей. Базовый PPI в ноябре неожиданно просел на 0,2%, тогда как ожидался рост на 0,2%.Еще одна набившая оскомину тема, выход Великобритании из ЕС, также подходит к своему важному рубежу. Сегодня проходит голосование на парламентских выборах. Дальнейшее затягивание процесса в случае отсутствия четкого консенсуса в парламенте будет негативно восприниматься инвесторами.На премаркете дорожают на 3% акции General Electric, после того как аналитики UBS повысили свою целевую цену по акциям компании до $14. Также растут в цене акции AIG (+4%), Delta Air Lines (+2%). Дешевеют lululemon athletica inc. (-3%), Autodesk (-2%), 3M Co. (-1%).