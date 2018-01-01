Россияне за год открыли 1 миллион инвестсчетов на бирже

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых физическими лицами на Московской бирже, достигло 1,5 млн. На конец 2018 г. их насчитывалось 597 тыс., а миллионный ИИС был зарегистрирован на Московской бирже в августе 2019 г.

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".Общее количество частных инвесторов, совершающих операции на Московской бирже, на конец ноября превысило 3,5 млн человек, сообщила Мосбиржа.Ведущими регионами по количеству открытых счетов являются Москва (176,1 тыс.), Московская область (94,0 тыс.) и Санкт-Петербург (67,9 тыс.), на остальные регионы приходится более 77% ИИС, лидерами среди них являются Свердловская область (51,6 тыс.), Республика Башкортостан (47,3 тыс.), Краснодарский край (40,5 тыс.).Наибольшее количество ИИС среди банков открыто клиентами Сбербанка (623,9 тыс. счетов), Банка ВТБ (247 тыс.) и "Тинькофф Банка" (126,4 тыс.), среди брокерских компаний – клиентами БКС (92,2 тыс.), "Финам" (63,8 тыс.), "Открытие Брокер" (55,3 тыс.), среди управляющих компаний – УК "Сбербанк Управление Активами" (135,6 тыс.), УК "Открытие" (24,9 тыс.) и УК "Альфа-Капитал" (16,1 тыс.).По данным Банка России, на конец III квартала объем активов на ИИС составил около 144 млрд руб., при этом 66% приходится на брокерские счета, 34% – на счета доверительного управления (ИИС-ДУ).В III квартале 2019 г. профучастники-КО (кредитные организации, банки) продолжали массово привлекать клиентов в сегменте брокерского обслуживания, благодаря чему общее количество клиентов выросло до 3,4 млн лиц (+18% к/к и 84% г/г).С 1 января 2015 г. частные лица могут открыть индивидуальный инвестиционный счет у брокера (брокерский счет) или управляющей компании (счет доверительного управления). При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 млн руб. Данные средства могут быть направлены на инвестиции в инструменты фондового рынка, включая акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе еврооблигации, торгуемые на российских биржах, а также биржевые фонды (ETFs), паевые фонды и т. д. Помимо дохода в результате инвестиций, инвестору предоставляется право на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тыс. руб. (возврат до 52 тыс. руб. в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета).