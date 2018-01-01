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      Капитализация Saudi Aramco достигла $2 трлн

      12.12 18:02Распечатать

      EPA-EFE/ARAMCO HANDOUT

      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Акции нефтяной компании из Саудовской Аравии Saudi Aramco на второй день торгов после первичного размещения акций (IPO) замедлили рост, который сохранялся ранее на максимально возможном уровне 10%, свидетельствуют данные биржи Tadawul.

      Капитализация одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира достигла на старте желанных королевством более $2 трлн, но удержаться на этой отметке она все же не смогла.

      Превысить отметку $2 трлн компания смогла сразу в первые минуты своей второй торговой сессии. Рост стоимости ценных бумаг Saudi Aramco достигал 9,94% - до 38,7 риала за акцию (около $10,32). Таким образом, капитализация нефтяного гиганта в этот момент составляла $2,064 трлн.

      Однако завершились торги более скоромным ростом стоимости акций Saudi Aramco - на 4,55% до 36,8 риала (около $9,8). Это соответствует капитализации компании в $1,962 трлн. При этом объем торгов акциями Saudi Aramco на 12 декабря составил 15,87 млрд риалов (примерно $4,23 млрд) против 1,11 млрд риалов (около $300 млн) в первый день.

      В ходе IPO Саудовская Аравия продала инвесторам 1,5% акций компании за $25,6 млрд. При этом еще 450 млн акций, или 15% от предложения, были отведены под опцион доразмещения (для стабилизации котировок акций после IPO).

      Исходя из цены размещения компания была оценена примерно в $1,7 трлн, став самой дорогой в мире и с большим отрывом опередив американскую Apple, чья рыночная капитализация - около $1,2 трлн.

      Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд после объявления итогов IPO заявлял об ожиданиях, что скоро Saudi Aramco будет стоить на рынке более $2 трлн.

      Рубрики: Акции, Энергетика

      Метки: Саудовская Аравия, IPO, Saudi Aramco, Tadawul

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