"Изгнание из рая" по-китайски

Долгое время Китай считался чрезвычайно привлекательной страной для иностранцев, которые хотели хорошо заработать. Однако ситуация изменилась. Если раньше здесь щедро платили всем, кто знал английский, то теперь Китай вежливо выпроваживает непрофильных экспатов, оставляя в стране только особо ценных для экономики специалистов. Рассказывает Вера Лоншакова.

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Рай для экспатов

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Закручивание гаек

Развлекательный парк "Окно мира" в Чанше. Фото: gochina.ru

Фото: teachersforasia.com

Шпионские страсти

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Москва, 14 декабря - "Вести.Экономика".В конец 70-х гг. китайский лидер Дэн Сяопин объявил о начале проведения "политики открытых дверей", давшей добро активной международной торговле и иностранным инвестициям. На тот момент Китай катастрофически отставал от мира, ему нужны были новые технологии и... зарубежные специалисты, обладавшие нужным для развития промышленности Китая опытом и знаниями. Для этой цели Поднебесная упростила визовую политику, а на некоторые визовые нарушения со стороны экспатов закрывала глаза. Была цель - научиться, перенять, внедрить технологии, а также понять, насколько возможно, что важно для иностранцев, чтобы повысить привлекательность китайских товаров на внешних рынках и подготовить свою собственную плеяду специалистов.Еще 10 лет назад с получением китайской визы практически не возникало проблем. Хотя официально трудоустроиться можно было только по рабочей визе, большая часть иностранцев приезжала и оставалась в Китае на долгий срок по бизнес-визе, которая, по сути, дает право лишь на деловой визит в страну, но не разрешает вести предпринимательскую или другую деятельность.Несмотря на незаконность пребывания в стране многих иностранных "специалистов", никаких серьезных санкций Китай не применял, фактически закрывая глаза на визовые нарушения. Экспатов привлекало наличие больших возможностей в Китае: обладая определенными навыками, можно было хорошо устроиться за достойную оплату. Истекающие по срокам визы можно было продлить в самом Китае, даже не выезжая. Их выдавали на год без ограничительного коридора, можно было оставаться на территории Поднебесной любое количество дней, выезжать и заезжать, когда необходимо.Однако постепенно страна стала закручивать гайки. Для продления иностранцам приходилось выезжать в Гонконг, где за один день оформляли такую же без ограничительных коридоров визу на год. Экспаты возмущались, что им надо ехать в дорогой Гонконге, да еще и ночевать там. Никто не предполагал, что будет еще сложнее.С приходом к власти Си Цзиньпина в 2013 г. был объявлен негласный курс на возрождение культурных ценностей Китая. Это выразилось в популяризации китайской культуры через поощрение традиционных китайских нарядов (сам президент с супругой облачились в традиционные одеяния на официальной встрече с королевой Елизаветой II), неодобрение западных праздников, которые уже плотно проникли в жизнь рядовых китайцев, и медленное, но верное вытеснение огромного количества иностранцев из Китая.Правительство Китая решило, что должны остаться только полезные и нужные иностранцы и если работу может делать китайский специалист, то надо отдавать предпочтение ему, а не приезжим "лаоваям" (разговорное "иностранец").Таким образом, перед экспатами в Китае встал выбор - либо легализироваться и получить рабочую визу, либо покинуть страну. Легализация возможна через официальное устройство на работу в китайскую компанию или через открытие собственной фирмы с соблюдением инвестиционных требований и оплатой налогов.Ранее большое количество иностранцев было занято в сфере образования - как в детских садах, так и в школах. Учили в основном английскому, причем часто этим зарабатывали экспаты, у которых английский язык не только не был родным, но даже не был профильным по диплому. Учебные заведения брали приезжих на работу только потому, что они - иностранцы, просто проверив уровень английского и не требуя подтверждающих дипломов. Сейчас эту вольницу прикрыли.Стоит ли говорить, что в предыдущие годы экспаты, работавшие по бизнес-визе, никаких налогов Китаю не платили. Хотя косвенная выгода от пребывания иностранцев для Поднебесной тоже была немалая. Приезжие снимали дорогое жилье, покупали квартиры, автомобили, тратили немало средств на проживание и развлечения, но самое главное способствовали развитию бизнеса своих соотечественников с китайцами: приводили клиентов, прививали местным понимание требований иностранцев к продукции. За последнее десятилетие качество китайских товаров значительно улучшилось.Под влиянием политики за последние 3 года отток иностранцев из Китая достиг колоссальных размеров, даже среди тех, кто прожил до этого по 10 лет в Поднебесной.Каким образом Китай начал фильтровать ставших ненужных иностранцев? Прежде всего на пограничном контроле ввели обязательный опрос о цели поездки. Если ответ окажется неубедительным, могут попросить телефон на проверку, чтобы найти подтверждения, что человек собирается работать в Китае. В случае нахождения несоответствия (например, заезжает по бизнес-визе, а по переписке видно, что иностранец собирается работать учителем) могут аннулировать визу и отправить обратно.Иностранцам стало сложнее открыть счет в банке. В предыдущие годы было достаточно просто паспорта, а теперь надо предоставить визу на длительный срок, контракт на квартиру и договор на работу. Многие счета, открытые ранее, просто аннулировали, поскольку их владельцы не предоставили запрашиваемых документов.В Поднебесной стали строже следить за регистрацией по месту жительства. Паспорт на наличие визы и регистрацию могут потребовать даже в многолюдных популярных местах. Кроме того, проводят регулярные проверки там, где теоретически могут нелегально работать иностранцы - в детских садах, школах, ресторанном бизнесе, отелях и т. д. Китайцы подошли к проблеме масштабно и стали организовывать внезапные массовые проверки всех учетных заведений. Так как большая часть экспатов работала по бизнес-визе, то отловлено "зайцев" было немало, вплоть до задержаний и отправки в полицию с последующей депортацией. В результате в стране в основном остались экспаты с рабочей визой, с семейной, со студенческой и лишь малая часть с бизнес-визой.Преподавать стало можно только по учебной (и даже не просто рабочей) визе. Сейчас Китай хочет принимать в качестве преподавателей английского языка только носителей с опытом преподавания. Остальным, чтобы устроиться на привычную для иностранцев работу, нужно запастись дипломами, учительскими сертификатами и какой-нибудь англоязычной магистратурой. Если иностранец хочет и дальше оставаться в Китае, то сделать это можно только на легальных основаниях и на условиях принимающей страны.В заключение хочу привести цитату подписчика-китайца моего блога, чьи слова хорошо иллюстрирует текущую ситуацию: "То, что китайская визовая политика становится более строгой, - это хорошо для китайского народа. Мы рады иностранцам, кому нравится Китай и кто обладает уникальными навыками. Некоторые иностранцы не имеют должного уважения, образования и без уникальной профессиональной квалификации. Это не то, что мы хотим".