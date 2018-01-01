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      Трамп заявил о приближении заключения торговой сделки США с Китаем

      12.12 18:26Распечатать

      Фото: EPA-EFE/ Oliver Contreras

      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". США и Китай близки к заключению торгового соглашения, о чем заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

      "Мы очень близки к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, и мы тоже!" - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.



      Ситуация вокруг торгового соглашения США и Китая остается в центре внимания, поскольку до сих пор она негативно влияла на мировую торговлю.

      Как писали "Вести.Экономика", администрация Трампа ранее сообщила, что не будет вводить новые импортные пошлины в отношении китайских товаров, изначально запланированные на 15 декабря.

      Одним из факторов, который, как ожидается, приведет к отсрочке решения по импортным пошлинам на этой неделе, является необходимость для США заключить новое торговое соглашение с Канадой и Мексикой (USMCA) вместо утратившего ранее силу Североамериканского соглашения по свободной торговле (NAFTA).

      Неделей ранее Дональд Трамп заявил о том, что заключение торгового соглашения между США и Китаем может быть перенесено на период после президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре 2020 г.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, Китай, КНР, торговые войны, Дональд Трамп

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