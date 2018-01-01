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      Госдума утвердила в первом чтении законопроект о доступности экологической информации

      12.12 18:11Распечатать

      Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Новые законодательные нормы сделают общедоступной экологическую информацию, которая не является предметом государственной или коммерческой тайны.

      Принятые поправки к закону "Об охране окружающей среды" устанавливают, что граждане, юридические лица, а также общественные объединения могут получить информацию о состоянии окружающей среды после запроса в органы власти на федеральном и местном уровнях. При этом данная информация должна регулярно обновляться.

      В Госдуме отметили, что перед окончательным утверждением законопроект будет доработан совместно с учеными-экологами.

      В частности, по словам заместителя председателя Госдумы РФ Ольги Тимофеевой, будет разработан механизм, который бы позволил гражданам страны в постоянном режиме получить доступ к экологической информации в интернете. Разработка подобного механизма в деталях, как отмечается, будет завершена ко второму чтению.

      Законопроект был подготовлен и внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ в рамках исполнение поручения Президента России Владимира Путина, сделанного в 2016 г. на заседании Госсовета РФ.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Госдума, экологическая информация

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