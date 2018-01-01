Аэропорт "Шереметьево" нарастил чистую прибыль за 9 месяцев в 2 раза

Международный аэропорт "Шереметьево" за 9 месяцев 2019 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) нарастил чистую прибыль на 104,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. до 15 млрд 692 млн руб. с 7 млрд 667 млн руб. в годовом выражении.

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".Рост чистой прибыли был "обусловлен преимущественно ростом авиационной выручки и изменением курсов валют", сообщается в пресс-релизе компании.Выручка "Шереметьево" по РСБУ составила 29 млрд 504 млн руб., увеличившись на 27,4% в годовом сравнении, в том числе по авиационной деятельности на 36,2%, по неавиационной деятельности - на 14,9%. Рост себестоимости продаж составил 31,3% - 9 млрд 272 млн руб.Валовая прибыль АО "МАШ" (Международный аэропорт "Шереметьево") за 9 месяцев 2019 г. составила 20 млрд 232 млн руб., что превысило уровень 9 месяцев 2018 г. на 25,6%.Также аэропорт подвел итоги производственной деятельности за 11 месяцев и ноябрь 2019 г.Количество обслуженных пассажиров с начала года возросло на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и достигло 46 млн 380 тыс. человек.Пассажиропоток на международных воздушных линиях (МВЛ) в январе-ноябре вырос на 8,5% и составил 24 млн 771 тыс. человек, на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) рост составил 11,9% - до 21 млн 609 тыс. пассажиров.