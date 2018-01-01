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      ВТО: торговые ограничения в мире достигли исторического антирекорда

      12.12 20:15Распечатать

      Фото: Salvatore Di Nolfi/EPA-EFE

      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". По оценкам Всемирной торговой организации, импортные пошлины и другие различные ограничения к концу 2018 г. затронули 7,5% от общего объема импорта в мировой торговле.

      Об этом свидетельствуют данные доклада, представленного генеральным директором ВТО Роберту Азеведу в четверг, 12 декабря.

      Глава ВТО отметил, что исторически рекордные уровни торговых ограничений "наносят ущерб экономическому росту, созданию рабочих мест и покупательной способности во всем мире". Азеведу предупредил, что в случае если главы стран, входящих в ВТО, не примут коллективные меры для снижению неопределенности в мировой торговле, "неблагоприятные тенденции могут стать еще более негативными".

      В докладе отмечается, что в сравнении с 2009 г., когда ограничения затрагивали импорт товаров в объеме чуть более $73 млрд, или 0,6% импорта на тот момент, к началу 2019 г. введенные различными странами ограничения коснулись товаров в объеме $1,46 трлн, или 7,5% от общего объема мирового импорта.

      Рубрики: Европа, США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: ВТО, торговая война, ограничения, импортные пошлины, Роберту Азеведу

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