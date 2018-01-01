Товарооборот России и ЕС без санкций мог составить $550 млрд

Товарооборот между Россией и Евросоюзом мог бы достичь $550 млрд в случает отмены санкций, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".По словам чиновника, это сопоставимо с уровнем торговли ЕС с США и Китаем."Точно можно сказать, что, например, если бы не было этих санкций, то на сегодняшний день наша торговля с ЕС достигала бы $550 млрд, по своему объему она была бы сопоставима с тем, что имеет ЕС в торговле с США - это партнер номер один, порядка $630 млрд, и Китаем - $610 млрд. Цифры говорят сами за себя", - сказал Грушко, сообщил "Интерфакс".Грушко также отметил, что в Москве внимательно анализируют настроения в Европе относительно антироссийских санкций."К нам поступает все больше сигналов из разных слоев, из разных углов европейских, в том числе от бизнес-сообществ. Цифры хорошо известны: по некоторым подсчетам, это 100 млрд, общие потери, по некоторым - до 240, это только прямые. А если считать косвенные, то цифра вообще не поддается расчету", - добавил замминистра.По словам Грушко, продление санкций Евросоюза не станет сюрпризом для российской стороны.Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника ранее сообщило, что страны-члены Евросоюза намерены продлить санкции против России. Речь идет об экономическом пакете ограничительных мер, срок действия которых истекает 31 января 2020 г.