Курс рубля обновил максимумы к евро и доллару с 2018 года

Рост курса рубля поддержал ряд факторов, за счет чего российская валюта обновила максимумы к доллару с лета 2018 г., к евро - с весны, следует из данных Московской биржи.

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".В ходе торгов 12 декабря курс доллара с расчетами на завтра максимально снизился на 59 коп. до 62,68 руб. - минимума с 1 августа 2018 г., курс евро максимально снижался на 73 коп. до 69,72 руб. - минимума с 12 марта 2018 г.Укреплению российской валюты помог ряд факторов, к которым относятся сохранение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, взлетевшая в тот же день вечером цена нефти марки Brent выше $64,8 за баррель, сохранение ставки ЕЦБ и риторика главы европейского центробанка Кристин Лагард на своей первой конференции на этом посту.Курс доллара расчетами "завтра" на 18:57 мск 12 декабря снижался на 52 коп. до 63,75 руб., курс евро - на 72 коп. до 69,73 руб.Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,05% до $64,39 за баррель.