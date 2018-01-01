Лондонский суд закончил рассмотрение слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании 12 декабря закончил слушания по спору о долге Украины перед Россией на $3 млрд и удалился для принятия решения.

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".Как сообщило РИА "Новости", итоговое постановление суда будет принято позже.В ходе слушаний в Верховном суде, которые продолжались четыре дня, стороны представили свои аргументы."Суд удалился на обсуждение и обдумывание дела. Сроков вынесения решения судьи не называют", - сообщил юрист, представляющий в суде интересы российской стороны.Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия ожидает решения суда по вопросу долга Украины ближе к середине 2020 г. и рассчитывает на объективность.Интересы РФ в высшей судебной инстанции представляла юридическая фирма The Law Debenture Trust Corporation, оспаривающая решение апелляционного суда, который в сентябре прошлого года отправил дело по долгу Украины на рассмотрение по полной процедуре.Согласно решению Апелляционного суда аргумент Украины о том, что выпуск еврооблигаций был осуществлен под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.Позицию Украины в суде представляла юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, которая настаивала на проведении публичного судебного разбирательства в полном объеме по условиям выпуска евробондов.