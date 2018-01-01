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      США предложили снизить пошлины на импорт из Китая в 2 раза

      12.12 19:46Распечатать

      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Представители США в переговорах с КНР предложили китайской стороне снизить действующие пошлины на импорт товаров из Китай объемом $360 млрд почти в 2 раза, передает издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

      Кроме того, американская сторона предложила отменить введение новых пошлин, запланированное на 15 декабря

      "Американские переговорщики предложили сократить текущие пошлины в два раза на товары китайского производства примерно на $360 млрд, а также отменить новый раунд сборов, который должен вступить в силу в воскресенье", - говорится в сообщении.

      Соответствующее предложение было сделано американской стороной в течение пяти прошедших дней, при этом США выдвинули требование по отношению к Пекину, чтобы тот взял на себя обязательство по закупке большого объема сельскохозяйственной и другой продукции. В случае невыполнения требования США вернут прежний уровень пошлин.

      Как писали "Вести.Экономика", президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявил, что США и Китай близки к заключению торгового соглашения.

      Неделей ранее Дональд Трамп сообщил о том, что заключение торгового соглашения между США и Китаем может быть перенесено на период после президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре 2020 г.

      Следующие президентские выборы в США пройдут в начале ноября 2020 г. Для мировой экономики отсутствие торгового соглашения с Китаем, а также возможное обострение торговой войны между США и КНР в течение следующих 12 месяцев будут означать еще более серьезное ухудшение инвестиционного климата из-за длительного сохранения данной неопределенности.

      Ряд экспертов ранее уже выступали с прогнозами о том, что администрация США будет пытаться делать вид, что торговая сделка приближается, при отсутствии какого-либо реального прогресса.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, импорт, КНР, пошлины, торговые войны

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